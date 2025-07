La paradoja de un país con gas, sin capacidad de transporte y sin plan energético sostenible de largo plazo. 

Nuestra ciudad atraviesa aún los coletazos de un fenómeno multicausal.

1.? ?El récord en el consumo de gas coincidió con una serie de fallas a lo largo de toda la cadena de suministro(producción, transporte y distribución)

2.? ?Falta de inversión en las últimas décadas (infraestructura, mantenimiento, etc.)

3.? ?Falta de planificación energética. Ausencia de un Plan ordenador.

4.? ?Demanda para igual periodo del año anterior un 25% superior

5.? ?La oferta se resintió debido a inconvenientes técnicos en operaciones de Vaca Muerta y restricciones estructurales en transporte. Como consecuencia, la red operó al 70% de su capacidad.

6.? ?Paralización de obras de infraestructura.

7.? ?Serías falencias en transporte.

8.? ?Perfil exportador del modelo de negocio.

Algunas consecuencias de todo ello son:

•? ?Interrupción del suministro de gas a usuarios (industria y GNC) con contratos “en firme”.

•? ?Salida de servicio de reguladores por baja presión del fluido (residencial).

Mar del Plata

El menor volumen de gas afectó la planta compresora Churrón, cercana a Tandil, de la cual la distribuidora Camuzzi recibe el fluido para abastecer a Mar del Plata y al Partido de La Costa.

Nuestra ciudad atravesó un “apagón térmico” inédito.

Además de los mencionados cortes, la desconexión preventiva de compresores por baja presión y lo dispuesto por la autoridad nacional, hubo cortes de suministro domiciliario, caída de presión en redes, suspensión de clases, comercios y actividades deportivas.

Ex ante de un estudio detallado podría inferirse la existencia de inconvenientes en las estaciones de bombeo o bien la red actual resulta insuficiente para la escala actual de la ciudad.

Conclusiones

En todo caso y a modo de conclusión, estamos ante la consecuencia de la fragilidad del sistema energético nacional. El calor extremo en verano y el frío extremo en invierno desencadenan un colapso del mismo. Situaciones estas recurrentes en el proceso de cambio climático que se hace evidente en las últimas décadas.

No podemos ni debemos desconocer que asistimos, una vez más, al desfile de ex y actuales funcionarios que han desempeñado altos cargos en la administración pública en el área energética durante más de tres lustros pretendiendo obtener ventaja política ante la difícil situación que atraviesa el sector no haciéndose cargo de la responsabilidad que les cabe por la no realización de obras de infraestructura durante el periodo mencionado. Más aún, siendo responsables del drenaje de divisas destinada a la importación de GNL que afectó gravemente la cuenta corriente de la balanza comercial en tanto se venteaba gas en el territorio nacional.

La necesidad de una redefinición del modelo energético, inversiones orientadas a la reconversión de la matriz energética, precios internos en línea con los precios internacionales (lo cual permitiría reducir en torno a un 20% las tarifas) son parte de un Plan Energético Sostenible basado en eficiencia,calidad, competitividad y precios. “Plan” del cual nuestro país adolece desde hace décadas.

Es de buena práctica política trabajar en lograr acuerdos y consensos interjurisdiccionales (Nación, provincias y municipios), transversales y que privilegien el desarrollo y bienestar de la sociedad civil.