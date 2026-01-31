La orquesta típica “La Bruma” se presenta en el Teatro Auditorium

Hoy a las 21:00 la orquesta típica “La Bruma” brindará un concierto en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

Oriunda de Mar del Plata, la orquesta viene desarrollando una intensa actividad artística con presentaciones en distintas salas teatrales y milongas de la ciudad y la región. En esta oportunidad, ofrecerá un repertorio que recorrerá clásicos del tango y composiciones emblemáticas del género.

El espectáculo contará además con la participación de bailarines y narraciones con poética tanguera, que invitarán al público a viajar a la época dorada del tango y a disfrutar de una velada cargada de emoción y nostalgia.