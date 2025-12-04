La Orquesta Escuela de Tango de Mar del Plata despide el año con un concierto especial

El próximo martes 9 a las 20:00 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), la Orquesta Escuela de Tango de Mar del Plata ofrecerá su concierto de fin de año.

La jornada es presentada como una celebración especial que marca el cierre de dos años de intenso trabajo, aprendizaje y crecimiento artístico junto a la segunda camada de integrantes de la Orquesta.

La velada contará con la participación de la Orquesta Típica La Bruma, agrupación invitada que compartirá escenario para enriquecer la noche con su impronta y sonido característico.

La Orquesta Escuela de Tango de Mar del Plata continúa afianzando su labor pedagógica y cultural en la ciudad, formando nuevas generaciones de músicos y generando espacios colectivos donde el tango se mantiene vivo, actual y en expansión.