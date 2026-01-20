La Orquesta Cumbia Grande llega a Club Tri con un show en vivo y DJ Warki como invitado

La Orquesta Cumbia Grande se presentará en vivo este miércoles 21 a las 21:00 en Club TRI (20 de Septiembre 2650), en una nueva fecha en la ciudad que contará con la participación especial de DJ Warki como invitado.

El proyecto musical se caracteriza por una fuerte impronta festiva y un gran despliegue escénico, con una propuesta que combina la raíz de la cumbia con una paleta sonora ampliada y contemporánea. La banda propone una celebración de la música popular latinoamericana desde un enfoque potente, bailable y colectivo.

El repertorio de la Orquesta Cumbia Grande invita al movimiento y a la participación activa del público, consolidando una experiencia enérgica que trasciende el formato tradicional del género y convierte cada presentación en una instancia de encuentro y baile.

En esta fecha especial, DJ Warki se suma al evento para ampliar el clima de la noche, con sets dinámicos que funcionan como un puente entre los ritmos electrónicos y el universo cumbiero, enriqueciendo el recorrido musical de la propuesta.