La Ordenanza que avala a Aldosivi y que alguien debe hacer cumplir

Los rumores que se instalaron en torno al predio de Aldosivi este lunes, en medio de la ronda de prensa del DT Guillermo Farré en el predio que el club posee en Punta Mogotes hablan de un posible “reclamo” de Minella Stadium S.A. ( flamante concesionario del estadio y el Polideportivo Islas Malvinas) de pago para que el Tiburón juegue el jueves abriendo el torneo de la Liga Profesional de unos “ 5 millones pesos; incluso el club está haciendo el mantenimiento del campo de juego con máquinas propias que ni el Municipio tenía..”

Es extraño el rumor instalado, que ninguna autoridad respondió como cierta , teniendo en cuenta que hay una Ordenanza vigente , y los responsables de la Empresa expresaron cuando la apertura del sobre ganador , que ellos naturalmente , atenderían las reglas del juego y las ordenanzas vigentes . La misma data del 23/10/2013 bajo el número 21481 , que en su artículo 5* reza textualmente :

EXÍMESE DEL PAGO DE USO Y GASTOS e los representantes de la ciudad en los torneos OFICIALEA DE LA AFA Y A LOS DEL BÁSQUETBOL EN LA LUGA BACIOBAL Y LIGA ARGEBTINA ( resumiéndolo)

La pregunta es , al no existir COMISIÓN REVISORA alguna quién controla que las ordenanzas se cumplan ? Y que las obras E ejecuten en tiempo y forma ? Y el resto de las obligaciones del concesionario ?

alguike dijo “ lo que comienza mal, termina mal” Será ?