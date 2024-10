La oposición impuso su mayoría en un dictamen para que Caputo concurra a Diputados a explicar el Presupuesto 2025

Bloques opositores de la Cámara de Diputados dieron hoy el primer paso para conseguir que el ministro de Economía, Luis Caputo, concurra a exponer a ese cuerpo sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2025, aunque resta aprobar esa propuesta en el recinto de sesiones.

El dictamen de mayoría, firmado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, tuvo 43 firmas que fueron aportadas por Unión por la Patria (UxP), junto a Encuentro Federal, la izquierda y sectores radicales.

En tanto, el despacho de rechazo consiguió 12 firmas de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO.

Los diputados de la UCR que estaban presentes en la reunión y rubricaron el despacho fueron los radicales Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti -más cercanos a Facundo Manes-, además de Danya Tavela, Carla Carrizo y Mariela Coletta, de Evolución Radical.

Fuentes del bloque radical justificaron que solo hubieran firmado 5 de los 12 radicales que integran las dos comisiones en que no todos estaban de acuerdo con la citación a Caputo con este formato de convocatoria.

La conducción radical viene manteniendo reuniones con funcionarios del Palacio de Hacienda sobre los puntos que la UCR quiere reformar del Presupuesto 2025, y mañana tendrá un nuevo encuentro con funcionarios.

La tradición indica que los ministros de Economía concurren a presentar cada proyecto de Presupuesto en una reunión que se realiza en el Salón “Delia Parodi”, pero no responden preguntas.

Solo aceptaron contestar algunas consultas -una por bloque- los ex ministros de Economía último gobierno, Martin Guzman y Sergio Massa.

El conflicto radica en que como Caputo no asistió a presentar el Presupuesto, sino que lo hizo el propio presidente Javier Milei el 15 de septiembre último, la oposición lanzó la embestida para que el ministro concurra a la Cámara.

Durante la reunión conducida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolas Mayoraz, solo expusieron diputados de UxP y de la izquierda.

Al abrir el debate sobre el proyecto para citar a Caputo, el diputado de UxP Sergio Palazzo manifestó que el país “requiere de mayor templanza de quienes llevan a cabo la administración pública para que nos expliquen con absoluta claridad a dónde va el plan económico”.

“Nos tienen que explicar si van a gobernar con el Presupuesto o a puro veto”, agregó el legislador.

Palazzo dijo que le molesta “sobremanera” que Caputo diga que no viene a prestarse a un “show” porque “entonces, cuando lo presentó Milei, también era un show”.

“Tiene que venir el ministro porque no puede seguir rehusando el debate de los temas importantes y tiene que venir a dar las explicaciones y que el Gobierno deje de esconder a Caputo”, expresó.

Desde LLA, la diputada Nadia Márquez justificó el dictamen de rechazo al pedido opositor al afirmar que “no está estipulado” que el ministro de Economía “debe concurrir a Diputados”.

Mientras que otro libertario, Alberto Benegas Lynch, recordó que “en los últimos 20 años solo dos ministros de Economía concurrieron a exponer en la comisión”.

Desde la izquierda, Cristian Castillo consignó que se presentó ante el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, una nota para convocar al titular del Palacio de Hacienda.

Y señaló que no se puede justificar que Caputo no asista al Congreso con el argumento que es un “show”, al advertir: “Eso nosotros no lo vamos aceptar”.

