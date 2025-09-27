La oposición de Boca reiteró pedido de información sobre socios y claridad sobre la ampliación de La Bombonera

Un bloque de siete agrupaciones opositoras de Boca Juniors ha enviado por segunda vez una nota formal a la Mesa Directiva, presidida por Valerio Emilio Pessagno, exigiendo el cumplimiento del estatuto del club en relación con el padrón de socios y el derecho a la información.

La nota hace hincapié en dos aspectos principales: la información de socios y en el padrón electoral. Además, las agrupaciones lamentan el incumplimiento estatutario y la falta de respuesta a un pedido anterior de agosto.

En este contexto, se solicitó el detalle de las altas y bajas de socios desde enero de 2024 hasta agosto de 2025, así como el número total de socios por categoría al 31 de agosto de 2025.

Lo que busca este bloque es que la Comisión Directiva mejore los controles y tome medidas contra la reventa y el exceso de capacidad en el estadio, sumado a que la información de la masa societaria es primordial para los padrones electorales.

Sin embargo, lo societario no fue el único reclamo de la oposición sino que también apuntó a «incomodidades, apretujones y, en algunos casos, accidentes» que se ven en el estadio La Bombonera los días de partido.

Por ello, instan a la directiva a abordar el tema de la prometida ampliación del estadio de manera «formal y profesional», solicitando que se informe a los socios si la obra es factible y, de serlo, en qué forma, costo y plazo.

Las agrupaciones firmantes fueron «Alternativa Boquense» (Esteban Darío Velardi y Leandro Damián Crespi), «Boca es Boca» (Mauro Carmelo Mazzitello y Carlos Enrique Aguas), «Boca La Causa» (Jorge Morales y Diego Marcelo Lajst), «Dale Boca» (Sergio Brignardello y Francisco Javier Quintana), «Frente Único Orden y Progreso» (Jorge Ricardo Rodríguez y Pedro Antonio Orgambide), «Resurgimiento Boquense» (Lucas Damián Nugnes y Marcelo Javier London), «Super Boca» (Gustavo Andrés Russo y Edgardo Alifraco).