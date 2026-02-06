La ola inflacionaria no cede: 2,5 % en alimentos la primera semana de febrero

La inercia inflacionaria volvió a golpear el bolsillo en el arranque del mes. Según el relevamiento de la consultora LCG, el precio de los alimentos y bebidas registró un salto del 2,5% solo en la primera semana de febrero, marcando el incremento semanal más elevado desde marzo de 2024.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este dato enciende las alarmas en el equipo económico, ya que se da en medio de la polémica por la decisión del Gobierno de bloquear la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al mantenerse la medición con la base vieja (2004), los alimentos tienen una ponderación mayor en el índice general, por lo que esta disparada impactará de lleno en el número final de inflación del mes.

Los que más subieron

El desglose del relevamiento muestra aumentos muy por encima del promedio en rubros sensibles de la canasta básica. El ranking de la primera semana fue liderado por:

Bebidas e infusiones: Se dispararon un 7,3%.

Panificación, cereales y pastas: Registraron un alza del 6,0%.

Lácteos y huevos: Aumentaron un 2,3%.

En la vereda opuesta, los únicos rubros que mostraron deflación y ayudaron a moderar el promedio fueron los aceites (-0,1%) y las frutas (-0,9%).

Presión sobre el índice

El informe advierte que, si esta tendencia se consolida en las próximas semanas, sumará una fuerte presión al IPC de febrero, que ya carga con el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios.__IP__

La aceleración de precios en góndola contradice la expectativa de desaceleración lineal y expone la volatilidad que aún persiste en el mercado de consumo masivo, justo cuando el INDEC quedó en el centro de la tormenta política por la suspensión de su modernización estadística.