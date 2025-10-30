La obra “Mujeres cabezas” se presentará en la Sala Nachman

Este viernes 31 a las 21:00 se presentará la obra teatral “Mujeres cabezas” en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), escrita y dirigida por Federico Fanchini.

La obra narra la historia de seis mujeres cuyos maridos están presos. Unidas por la adversidad, deciden reunirse en un aguantadero para idear un plan que les permita liberarlos. “Han quedado solas, rotas, abandonadas y a cargo de sus familias”, señala la sinopsis. Aunque no se conocen profundamente y sus ideologías, creencias y realidades son diversas, intentarán encontrar en la unión una posibilidad de redención.

El elenco está conformado por Andrea Giorno, Nora Páez, Nancy Díaz, Mery Waller, Analía Origo y Silvina Allende.

“Mujeres cabezas” propone una mirada intensa y comprometida sobre la resistencia femenina, la marginalidad y la fuerza colectiva, en una puesta que combina tensión dramática y potencia escénica.