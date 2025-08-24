La obra “Memoria de un crepúsculo” se presenta esta tarde en la Sala Nachman

Hoy a las 18:00 la obra “Memoria de un crepúsculo”, escrita por Stephen Belber y dirigida por Merceditas Elordi, se presentará en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280).

La pieza narra el reencuentro de Magui y Juan, dos personas cuyas vidas se cruzaron en una breve aventura adolescente hace 25 años. Magui, ahora una exitosa profesional de los medios de comunicación, y Juan, propietario de una pequeña empresa de jardinería, se enfrentan a la nostalgia de un pasado idealizado. Sin embargo, su renovada conexión se ve interrumpida cuando Ray revela detalles oscuros de un episodio que marcó sus vidas.

Protagonizada por Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles, la obra explora los caminos divergentes de dos almas solitarias que buscan recuperar un instante de posibilidad, cuando la juventud parecía ofrecerles un futuro prometedor.

Con un guion del reconocido autor norteamericano Stephen Belber, “Memoria de un crepúsculo” invita a reflexionar sobre el tiempo, las decisiones y las conexiones humanas.