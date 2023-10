La noche de Messi en la visita de Inter Miami a Charlotte FC: del picante cruce con Copetti al gol negado por el palo

Lionel Messi protagonizó un curioso y picante intercambio de palabras con Enzo Copetti en el marco de la visita de Inter Miami a Charlotte FC en el marco de la fecha 38 de la MLS.

Ya con la ventaja en manos del elenco de Carolina del Norte producto del gol de Kerwin Vargas, las Garzas salieron a buscar la igualdad y dentro de uno de esos embates apareció el capitán de la Selección Argentina con posesión del esférico en la mitad del terreno de juego. Es allí donde entra en disputa y recibe la infracción de Brandt Bronico, la cual no es instantáneamente sancionada por Guido Gonzales Jr. (el árbitro del encuentro).

Mientras Messi reclamaba la acción, aparece en la escena Enzo Copetti; quien desde atrás le dice algo que no cayó nada bien en el astro rosarino por su reacción al comentario. Mientras La Pulga volvía a ponerse en el camino le respondió efusivamente al ex-jugador de Atlético de Rafaela y Racing, que intentaba poner paños fríos y hablar en un menor tono dada la naturaleza del origen del altercado.

La gran chance que el palo y el arquero negaron a Messi

El capitán de la Selección Argentina tuvo una gran grande chance de nivelar el marcador sobre el final del encuentro ante Charlotte FC desde un tiro libre cercano a la línea de fondo a más de veinte metros del arco rival. El disparo tomó gran potencia pero el mismo no terminó en golazo por la intervención primero de Kristijan Kahlina y luego del travesaño, que terminó por despejar el peligro en el área del dueño de casa. Esta no fue la única clara chance, ya que en el tiempo de descuento casi logra conseguir el tan anhelado gol olímpico, el cual no ingresó por meros centímetros.

