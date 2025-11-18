La música, la poesía y el teatro se reúnen en el proyecto “Autómata”

El próximo sábado 22 a las 20:00 en la Sala Aire de Cuatro Elementos (Alberti 2746) será escenario del regreso de “Autómata”, el espectáculo musical, poético y teatral creado por el compositor y performer Matías Martínez, ex integrante de la banda Heurística. Las entradas ya están disponibles a través de este enlace.

La propuesta, innovadora y profundamente reflexiva, gira en torno a la construcción de un robot autómata que ejecuta música en escena. La obra es fruto de la colaboración entre Martínez y la marionetista escenoplástica marplatense Lucila Manso, y combina canciones originales, proyecciones audiovisuales y textos poéticos de diversos autores, algunos generados mediante inteligencia artificial.

“Autómata” narra la historia de un músico obsesionado con su arte, atrapado en una mente automatizada que entra en conflicto con sus vínculos humanos. El piano, instrumento central del relato, se convierte en símbolo de una conciencia atrapada en un ciclo de repetición y malestar. La obra se inspira en las teorías del psiquiatra Jean de Clérambault sobre la automatización mental.

El espectáculo incluye textos de Jamilla Coronello, Gonzalo Luna, Daniel Osuna, Federico Moyano, Vanina Osuna, Juan Piazza y Paola Galano, con la participación vocal de Elisa Ippolito. La puesta invita a reflexionar sobre el miedo, el caos interno y la necesidad de control como motores de una mente que se mecaniza, al tiempo que abre una vía hacia la autoconciencia y la recuperación de la voluntad.

Matías Martínez, nacido en Buenos Aires en 1982 y radicado en Mar del Plata, es compositor, músico y realizador escénico. Inició su formación musical a los 6 años, estudió guitarra en el Conservatorio Manuel de Falla (CABA) y Composición en el Conservatorio Luis Gianneo. Integró agrupaciones como Cronopios y Heurística, con las que produjo discos, piezas audiovisuales y presentaciones en distintos escenarios del país.