La música de Queen sonará en versión sinfónica-coral con Queen Vocal

La reconocida banda Queen Vocal se presentará mañana a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

El proyecto nace de la mano del maestro Ulises Zamudio como una forma de rendir homenaje a la obra del legendario cuarteto británico Queen. Los arreglos en formato sinfónico-coral ya fueron recreados con gran éxito en ocho funciones a sala llena en distintos teatros de la ciudad y la zona.

El espectáculo propone un formato concertante entre un grupo orquestal y un coro mixto a cuatro voces, en el que el protagonismo melódico se alterna entre ambos, permitiendo lucir tanto las voces como los solistas instrumentales, con músicos de destacada trayectoria.

La producción cuenta con la participación de 68 coreutas y 11 músicos, y se presenta como una propuesta autogestionada de origen marplatense.