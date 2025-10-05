La Municipalidad reinauguró la histórica Escalera Imperial

Del acto participaron el intendente Municipal Guillermo Montenegro, la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, además de contar con la presencia de Carlos Thays IV, bisnieto del paisajista que realizó el proyecto original.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Dirección de Restauración de Monumentos del EMVIAL y la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano- reinauguró este sábado la histórica Escalera Imperial ubicada en el Paseo Las Toscas, donde se pudieron apreciar los trabajos de restauración integral realizados por el municipio en conjunto con el sector privado-

Del acto oficial -que fue encabezado por el intendente Municipal Guillermo Montenegro- también participaron la Guardia del Mar y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, además de la presencia de Carlos Thays IV (bisnieto del paisajista que realizó el proyecto original), la directora de Restauración de Monumentos Escultóricos Costanza Addiechi, otros integrantes del Gabinete y concejales.

Además, se desarrolló un descubrimiento de placas a cargo de instituciones educativas que participaron en el marco del Programa Educativo Guardianes de Nuestra Historia, que este año se llevó adelante una actividad orientada a promover la participación de los estudiantes en la preservación del patrimonio escultórico y urbano.

Para ello cada uno de los grupos que fueron parte de las visitas guiadas y charlas en las instituciones educativas tuvieron a cargo la investigación histórica de una obra de la ciudad. A partir de esa investigación generaron la síntesis que fue grabada en placas de granito (el material más resistente para señalizar los monumentos que garantiza su durabilidad a la intemperie por la dureza de la piedra) y colocadas por ellos mismos en las obras a fin de comenzar con este Plan de Señalización de Monumentos y Sitios Históricos.

Las dos placas que se colocaron en esta oportunidad son las primeras dentro de esta iniciativa. A partir de ahora, todos los monumentos y plazas histórica serán señalizados a fin de contribuir con la difusión y conocimiento de la importancia del patrimonio que habita el espacio público.

Detalle de los trabajos realizados

La restauración fue sustentada con una exhaustiva investigación histórica, basada en el estudio de los documentos originales del paisajista Carlos Thays, que se encuentran hoy en el Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, además del contacto con su bisnieto -destacado paisajista de nuestro país- que brindó todos los bocetos y apuntes de principios del 1900.

A partir de ello se comenzaron a recrear los 90 metros de pasamanos desaparecidos, reconstruimos peldaños, descansos, pilares y muretes faltantes; se hicieron 275 reproducciones de balaustres a partir de la forma y composición original, junto a 24 copones inexistentes. Se colocaron 15 farolas ornamentales con 17 luminarias, se restauró una valiosísima pieza patrimonial en hierro fundido proveniente de la Fundición Francesa de Val D´Osne, la más importante del mundo que hoy corona el frente de la Escalera. Este copón fue traído por Thays en 1909 para ser parte del paisaje costero. Cabe señalar que en 2016 fue declarado patrimonio histórico por la ordenanza 22.907.