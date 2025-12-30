La Municipalidad «privatizó» el agua y la energía a Minella Stadium en el barrio «Mundialista» ?

La empresa Minella Stadium S.A emitió un comunicado mediante su departamento de prensa que aquí compartimos que nos provoca más dudas que certezas y nos dispara inquietudes y pregutnas que no podemos hacer porque no hay una rueda de prensa ni entrevistas posibles al menos en lo inmediato.

La pregunta del título es porque así lo indicaría Minella Stadium señala que » Estará a nuestro cargo la renovación de los equipos de distribución de agua corriente y energía más los trabajos del paisajismo en los espacios verdes del complejo»

Sumado a expresiones periodísticas del presidente de Aldosivi, y en Asambleas, como la de Alvarado del viernes pasado, queda claro que el estadio de fútbol NO TENDRÁ OBRAS EN 2026 YA QUE ANMBOS CLUBES PODRAN JUGAR TODO EL AÑO COMO LOCALES EN EL MINELLA.

» COMUNICADO OFICIAL

A la comunidad de Mar del Plata:

Minella Stadium S.A. informa a toda la comunidad de Mar del Plata que empezaron las tareas preliminares en las áreas adjudicadas en el marco de la licitación correspondiente, como parte del proceso previo a la ejecución de las obras proyectadas.

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando en la puesta en valor del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y las áreas comunes. El mantenimiento se lleva adelante en cada jornada con la limpieza general alrededor de los estadios, profundizada después de cada show o evento deportivo, la renovación de los equipos de distribución de agua corriente y energía más los trabajos del paisajismo en los espacios verdes del complejo. Además, se iniciaron los procesos de alambrado perimetral del Parque de los Deportes, lo cual garantizará la seguridad de la comunidad que utilice el interior del mismo para sus actividades deportivas.

Vale aclarar que en esta instancia del acuerdo concesionario, se encuentra autorizado el desarrollo de tareas preventivas de seguridad y ordenamiento, tales como cerramientos parciales, cableados, trabajos de iluminación, pintura y señalética.

Nada de lo realizado interfiere en el normal desarrollo del Parque ni de sus actividades habituales, sino que busca poner en valor las instalaciones para que todos los vecinos puedan disfrutarlo. En los próximos pasos, se avanzará con la iluminación completando la renovación de las luces en las áreas comunes del complejo. Mientras que la estética del lugar llevará el acompañamiento de imágenes y colores acordes a la modernización del espacio.

Nuestro objetivo es claro: que las áreas adjudicadas se transformen en un espacio de encuentro, deporte, entretenimiento y disfrute para toda la familia, integrado plenamente a la vida de la ciudad.»