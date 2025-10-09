La Municipalidad modificó el sentido de circulación de calles en el barrio Villa Primera

Algunas vías pavimentadas doble mano establecerán una dirección única original, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y seguridad vial de la zona. Los cambios incluyen la colocación de carteles en distintas intersecciones y se solicita atención de los vecinos a esta implementación.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), informa que se implementó un cambio en el sentido de circulación de las calles pavimentadas del barrio Villa Primera, manteniendo el sentido único original en aquellas que anteriormente tenían doble mano. Estas modificaciones tienen como objetivo ordenar y mejorar la transitabilidad y seguridad vial de la zona.

Desde el Departamento de Ingeniería de Tránsito informaron que ahora todas las calles ubicadas en el sector comprendido entre Río Negro, Libertad, Teodoro Bronzini y Champagnat mantendrán un sentido único de circulación, a excepción de Berutti, Chacabuco, Santa Cruz y Río Negro, donde permanecerá el doble sentido entre Teodoro Bronzini y Champagnat y Tres Arroyos y Champagnat, respectivamente.

Para acompañar estos cambios, se colocarán 30 nuevos carteles indicativos en las calles afectadas y 4 señales de contramano en los siguientes puntos: Teodoro Bronzini y French; Ituzaingó y Champagnat; Dr. Victoriano Montes y Santa Cruz y Brandsen y Champagnat.

Finalmente, desde el taller de Ingeniería de Tránsito destacaron la restauración de columnas en el taller de herrería municipal, las cuales fueron reacondicionadas para esta intervención, reduciendo significativamente los costos operativos.

En este marco, se solicita a los vecinos prestar especial atención a la señalización y respetar la nueva reglamentación.