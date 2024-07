La municipalidad dejó de existir tal cual la conocíamos: Montenegro apremiado sin team propio

No se trata en este caso de Telam como expresó Manuel Adorni, el portavoz presidencial.

No soplan los mejores aires para el oficialismo político de JxC. Se suceden los indicios de un alejamiento antes de cumplir los dos años de mandato del intendente Guillermo Montenegro, no vislumbrándose un nítido sucesor de su línea política. ¿Acaso existe el “Montenegrismo”? Lalo Ramos, Aicega, Volponi ….Lo de Arroyo fue una apelación al PRO que desnudó la precariedad amarilla. No se olviden de Lauría que se volvió a dedicar al básquet. Necesitaban la territorialidad de Mar del Plata para crecer. El Norte era llegar a la gobernación desde General Pueyrredon.

Todo arrancó con un devaluado Joaquín de La Torre, reclamando por orden de Vidal, las secretarías de Hacienda y Gobierno de la MGP durante el 2021. Ya preparaban el terreno para el boicot y el desembarco de Montenegro que rumiaba su fracaso sonoro en San Isidro, a la que definía como su ciudad en el mundo. Así llegó también Rabinovich, la larga mano derecha del intendente, quien se quedó con una banca que los negocios de Maximiliano Abad permitieron . El “Ruso” se extraviaba en la rotonda de Balcarce y eligió la comodidad de pernoctar en Palermo Soho y cumplir 2 días con el papel de senador provincial en La Plata. Estas afrentas políticas se están pagando con el presupuesto municipal.

Su quinto año de gobierno no augura cambios sino más complicaciones. Tampoco hay señales de un compromiso excluyente, hoy su preocupación es hallar la salida de emergencia, a lo cual es tan afecto a la hora de decidir multimillonarias contrataciones, que exceden la fecha de su mandato, eludiendo los controles de los organismos de ley. El STM le embarró el negocio estacionamiento medido, es la cuestión de fondo del conflicto con Gilardi. Es un tema de recaudación que no pudieron cerrar, con la mecánica de 2019 / 2023. Ahora no hay plata

Hay alineamientos, los aprestos propios de los tiempos políticos que corren y de la reorganización imprescindible tras la aparición del huracán Milei que se llevó puesto a todos. Ha comenzado a trascender con más intensidad, que podría ser inminente la designación de Montenegro, en el esquema dinámico de relevos y asunciones que caracterizan al gobierno nacional. Hasta se atavía con trajes desde que suena la especie en algunos canales porteños en horario central.

Respuestas para Bullrich, tal vez en un incómodo funcionamiento que baja de Balcarce 50, muy sucio, atiborrado de contingencias contradictorias. Los 80 prefectos que llegan a Mar del Plata tienen el olor a la ministra de Seguridad, los viáticos los pagará el presupuesto de la MGP. No son servicios gratuitos en hoteles céntricos. El crecimiento de los casos de inseguridad en Mar del Plata, es la gema que brilla como intendente de quien armó la primera policía metropolitana en CABA. Los transportó al COM en sus promesas electorales en un flagrante caso de incumplimiento.

