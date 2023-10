La Multicolor del Suteba defendió el paro docente y respondió a la conducción: “se olvidan de su propia historia”

La secretaria adjunta del Suteba María Laura Torres aseguró que “un grupo está convocando a no ir a la escuela, a faltar a la escuela” y opinó que «están haciendo una convocatoria mancomunada con el discurso de Milei y de Bullrich porque atacan, de alguna manera, la educación pública».

Al mismo tiempo, la Dirección General de Cultura y Educación del gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunicó oficialmente que “las inasistencias que surjan como consecuencia de tales acciones serán consideradas como sin justificación”.

Del otro lado, aseguran que la medida se adoptó en un plenario del que participaron cientos de delegados con mandatos de más de mil escuelas. Además aseguran que el acatamiento es muy alto y que, por ese motivo, la dirección provincial y el gobierno se vieron obligados a lanzar una campaña en común contra la medida.

Dirigentes de la oposición Multicolor aseguran que, sin embargo, el acatamiento durante la primera jornada “llega al 95% en distritos como Marcos Paz, 90% en Cañuelas y Ensenada, 80% en La Matanza, Tigre, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Malvinas Argentina y José C. Paz, 60% en Florencio Varela y 50% en San Miguel, por dar algunos ejemplos”.

La principal dirigente de la Multicolor bonaerense, Romina Del Plá quien también es diputada nacional por el Frente de Izquierda señaló a este diario que “el paro de 48 horas convocado por un plenario provincial de delegados con cientos de delegados con mandato y con miles de firmas de docente de escuela ha tenido un inicio con un altísimo acatamiento no solo en las seccionales dirigidas por la Multicolor sino también en el resto de las seccionales especialmente en el conurbano”.

Del Plá destacó que “esto ocurre a pesar de las amenazas, amedrentamientos y aprietes sobre la docencia llevados adelante en forma conjunta por el gobierno provincial de (Axel) Kicillof y la dirección del Suteba que está completamente integrado al gobierno y no ha desenvuelto ningún reclamo durante el año”. Para la ex secretaria general del Suteba La Matanza “esto es doblemente importante porque refleja que la docencia está cansada y agotada de la situación salarial habida cuenta que el maestro de grado con el tope de antigüedad apenas cubre la canasta básica lo cual obliga a los docentes a trabajar dos, tres y cuatro cargos para poder sostener a su familia. Pero esa es solo una de las causas. La sobre carga de trabajo, el hacinamiento, la falta de edificios y aulas que hacen que los alumnos tengan que rotar y la situación general que lleva que la docencia tenga que enfrentar no solo las demandas al gobierno sino que también se ve obligada a contener el enojo de las familias por la situación que se está viviendo. La desprotección por parte de las autoridades educativas es total”.

Del Pla señaló que “cada medida de fuerza resuelta por el plenario provincial de delegados convocado por la Multicolor ha acelerado los tiempos porque el gobierno con la dirección del Frente de Unidad Docente Bonaerense estaban alargando sin dar respuesta. Los paros han tenido una función que ha sido obligar al gobierno a empezar a dar al menos respuestas parciales que la dirección sindical no ha conseguido con su pasividad y su integración”.

La dirigente señaló que “no registran que el enorme descontento en la docencia tiene que ver con las medidas que toman los que hoy están gobernando” y, aclaró, “por supuesto que esta medida rechaza las escuelas voucher y los ajuste preanunciados tanto por (Javier) Milei como por Patricia Bullrich”.

Es que sobre la idea de que la medida de fuerza “le hace el juego a la derecha”, Del Pla señaló que “los funcionarios y sindicalistas que se dedican a amedrentar a las y los docentes que estamos defendiendo la educación pública y reclamando todo lo que esta necesita para funcionar adecuadamente contra el ajuste, son los mismos que sostienen a los que viajan en yate o los «chocolates» de la legislatura. Esas son las cosas que le abren la puerta a la derecha”.