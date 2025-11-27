La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia

El recuerdo de La Voz del Pueblo

En Tres Arroyos, Lembi se desempeñó en el diario La Voz del Pueblo (integrante de DIB) a comienzos de 2020, “período en el que realizó una cobertura de toda la información del verano en Claromecó”. Según recuerda hoy La Voz del Pueblo, “se mostró siempre muy predispuesta y amable. Con ganas de hacer y aportar en la generación de contenidos. En este contexto, intervino en la tradicional labor periodística durante las 24 Horas de la Corvina Negra”.

La Voz también destaca que la joven de 33 años había estudiado en el Colegio Holandés y que en La Plata cursó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. “Era hija de Carlos Lembi, quien durante décadas fue propietario de la tienda de ropa Casa Evaristo, y de Patricia Valerio. Tenía un hermano, Luciano. Una familia reconocida y apreciada en Tres Arroyos”.

Siempre de acuerdo con La Voz, “actualmente Leticia se desempeñaba como coordinadora en Onlera, una agencia consultora orientada al marketing online. Sentía un vínculo especial con los animales y expresaba particularmente su sensibilidad, en tal sentido, con los perros”.

Los medios de la ciudad de La Plata, en tanto, se hicieron eco del fallecimiento de Lembi y destacaron que había estudiado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).