La motosierra en el puerto: estrago económico

La ausencia de Montenegro agrava la crisis naval y de la pesca. La política económica deja a Mar del Plata a la deriva.

Existe un llamativo paso al costado de la casta política y sindical de Mar del Plata. Casi ni se expresan y con su silencio se convierten en aliados y cómplices de medidas económicas, que causan un impacto de destrucción de irreversibles consecuencias a las empresas navales y pesqueras. Mar del Plata no sólo es postergada sino que es abandonada, como base de industrias que lideran actividades señeras en toda la Provincia de Buenos Aires. No debe dejar de observarse que hoy autoridades políticas y partidarias están tratando de conservar beneficios y privilegios vinculados a los recursos públicos.

Y el sindicalismo lleva décadas haciendo su trabajo sucio, también sus dirigentes se enriquecieron con estas prácticas, que son afines y complementarias. La situación es terminal, porque la misma reduce la participación de actores, de quienes deben ser eslabones de una cadena que se está cortando.

Luego de abandonar la iniciativa desde el papel de la política, llueven luego los decretos con medidas de supuestas desregulaciones, que apuntan a la industria nacional.

Montenegro milita las políticas económicas de Javier Milei. Nadie osa dar un paso en falso por temor al destierro político. Lo único que camina es la rosca, conservar beneficios y privilegios para vivir cómodamente de los recursos públicos. Por el puerto el lamento se deja oír: “Duele que el intendente de la ciudad no muestr?e empatía con los problemas y no se comprometa desde su cargo como conductor político de la ciudad”.

Todo ocurre en un año electoral y no se permiten fallar, cuando las convicciones aflojan y todo se mide en las encuestas. No debería ser extraño que Montenegro le dé la espalda al puerto y sus dos actividades básicas arrastradas a límites difíciles de mensurar. Perdió muy mal en esos circuitos electorales que ya no le respondieron en 2023, es algo más que una señal.

En La Libertad Avanza el intendente aparece con la mesa tendida. Por eso es que hay muchos teléfonos que no atiende mientras anda a hurtadillas por la Casa Rosada, después de reunirse con el ingeniero Mauricio Macri. Atado sólo a una competencia con Kicillof, sabe el intendente que conserva su único activo político, ese es su nicho de votos. El disruptivo Milei es su desvelo, ya el PRO no está entre sus menesteres. Mar del Plata ofrece el mayor padrón para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Se ha producido un desamparo a los legítimos intereses de quienes a través de decenas de años han crecido, generando la riqueza necesaria para sostener capital de trabajo, estructuras fabriles que compiten con otros países en mercados adversos en muchos casos.

Hay un conjunto laboral y social que es la columna de una construcción gigantesca, cuyos cimientos se están desestabilizando.

Casi no habría que agregar que es una cuestión de intereses, resulta obvio. De hecho es el traspaso a inversiones de otros países. Hay una comunión de nuevos interlocutores, raros y extraños, que llevan sus disputas a otros continentes. La nunca demasiado experimentada globalización, en dimensiones dantescas.

