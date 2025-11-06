La MGP no paga en término y el STM convoca: En OSSE cobraron la semana anterior

La precariedad de la situación económica financiera se convertirá en una constante, los últimos días de Guillermo Montenegro responden a una secuencia de desmanejos e irregularidades. El futuro intendente Agustín Neme se prepara en el peor de los escenarios dentro del paquete de LLA y sus alianzas no aparecen visos de corrección. Que tendrá para anunciar el STM que se desprestigia y pierde credibilidad entre su cada menor cantidad de afliados.

Fuentes a las que tuvo acceso mdphoy.com revelaron que el SITOS mantiene en orden sus cuentas con la conducción de OSSE, y como históricamente se cumple los haberes están depositados en las cuentas de los trabajadores el último día hábil del fin de mes, y en algunos casos antes si coinciden con días no laborables o feriados nacionales.

Existen otras diferencias relacionadas con ingresos, reencasillamientos, jerarquización que han provocado un endurecimiento en la relación entre el DE y el STM, y no se descartan una evolución de los conflictos en el corto plazo cuando ya Guillermo Montenegro habite la Cámara de senadores de la Provincia de Buenos Aires. Quienes han quedado bajo la lupa son los dirigentes sindicales del STM que son beneficiarios de prebendas que provienen del FESIMUBO. Y también existen contactos políticos que promueven o desactivan protesta y medidas de fuerza.

El pulso de Alejandro Carrancio y Emiliano Giri se pondrá a prueba en esta disputa por espacios de poder en la Municipalidad de General Pueyrredon. Y cómo se articula la nueva composición del Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que entraremos al pico de alto de la temporada turística.