La MGP desguarnecida: Montenegro se va pero dijo que ser ministro «es una operación»; Siempre monte oscuro

Horas difíciles para sostener posiciones políticas. El apresuramiento de Montenegro para evadirse del PRO y pintarse de violeta, ya no es habitar en el mismo espacio. Ni subir ni bajar la vara, sino simplemente estar. Para Montenegro por estas horas horas suceder a Cúneo Libarona es una operación. Esconder y manejar los tiempos es un handicap de Montenegro. No hay que comerse ninguna curva. Si Montenegro llega a un ministerio o a dos de la Nación es todavía parte del proceso que se consume.

Hace horas desembarcó del gobierno el embajador argentino en EE.UU., GerardoWerthein. ¿Por qué Montenegro debe asumirse como ministro, que no lo es? Asumo como senador provincial por la Quinta Sección Electoral el 10 de diciembre, dijo en «Sólo una vuelta más» por TN. Y brotan las dudas propias de una inestabilidad del propio mileísmo. Las horas calientes del escrutinio del domingo podrán ser un adelanto. La MGP quedó desguarnecida, ahí no hay dudas. En el contubernio previo se pronunció por Ariel Lijo.

Cúneo Libarona ya tiene escrita su carta de renuncia y solo resta que se reúna con el presidente. El lunes 27, luego de las elecciones de medio término, ya no formará parte del Gabinete de La Libertad Avanza. En las últimas horas, comenzaron a circular en los medios dos nombres para su reemplazo: Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la cartera, y Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y actual candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral.

En Casa Rosada todavía no hicieron declaraciones oficiales sobre esta nueva baja en el Gabinete. En el Gobierno todavía no habían terminado resolver cómo explicar la renuncia de Gerardo Werthein cuando se filtró la salida de Cúneo Libarona. No parecen ser tiempos fáciles para el oficialismo: en menos de una semana, y en el tramo final de la campaña, dos ministros se bajaron del barco de la libertad.

En el entorno de Montenegro calificaron la versión de su posible designación como una “operación”. El dirigente es uno de los hombres fuertes del PRO que alentó la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y siempre se especuló con que su objetivo máximo era llegar al Gabinete. Antes de Justicia, se lo mencionaba como el elegido para reemplazar a Patricia Bullrich en Seguridad.

“No hay nada. En este instante Guillermo está en Campana esperando al ‘Colo’ Santilli para hacer una recorrida. De acá al domingo solamente está pensando en la fiscalización de la Quinta y en que la gente sepa cómo votar. ‘El Gordo’ es un animal de campaña y no se está evaluando nada porque no hubo ningún ofrecimiento”, aseguraron a PERFIL cerca del intendente.

