La matriz corrupta del modelo económico que reinó e imperó en la Argentina durante años

Los tiempos políticos marcan en el reloj las transformaciones en los organismos de control y su autonomía. La UIF dejará de estar bajo la conducción del doctor Mariano Federicci. Su sucesión no sólo está cuestionada desde la idoneidad, sino que existe el temor que se adopte un perfil político a la Unidad de Información Financiera, que tuvo bajo su órbita la investigación del lavado de activos, el dinero del narcotráfico y los desvíos de montos multimillonarios en obras públicas y de vialidad.

A modo de balance de gestión, Federicci dejó la cancha marcada en temas que no deberían perder seguimiento ni actualidad. Dijo el presidente de Egmont la entidad internacional que preside y nuclea a UIF de 165 países.

“Nosotros estamos ejerciendo este rol importante de la querella desde la base investigativa del proceso penal como en el juicio oral y público. Desde que iniciamos la gestión aumentamos alrededor del 30 % la cantidad de querellas en las que la UIF está involucrada.

Estamos en 165 causa s penales de las mismas ejerciendo este rol, más del 40 % están relacionados con temas vinculados al narcotráfico. El lavado de dinero es la maniobra que apunta a darle apariencia de licitud a dinero proveniente de una actividad ilícita.

Los delitos más importantes que generan esos recursos son el narcotráfico y la corrupción pública y la evasión fiscal a gran escala.

La UIF tiene competencia para tratar no sólo el lavado de activo, sino también la financiación del terrorismo porque en las maniobras vinculadas con la financiación, sobretodo se utilizan sistema y sectores de la economía similares a los que se utilizan para lavar dinero.

La diferencia es que en el lavado de activos, el dinero siempre proviene una fuente ilícita que es el delito previo o precedente, en la financiación del terrorismo podemos estar ante un origen ilícito o actividad licito, lo importante en la financiación del terrorismo, lo importante es monitorear el destino que puede ser una organización terrorista o terroristas aislados.

En Argentina, el principal problema que tenemos en esa materia tiene que ver con Hezbollah con la participación que ya tuvo en el pasado.”

¿El vínculo del terrorismo en los temas de agenda internacional, resulta un claro perjuicio en materia de cooperación. Es tenido en cuenta?

“La UIF bajo esta gestión tuvo un rol protagónico en lo que fue la creación del registro público de personas y entidades vinculadas a sospechas de terrorismo y su financiación que fue creado por el presidente Macri el año pasado, en el ámbito del Ministerio de Justicia. Y más protagonismo aún tuvimos en impulsar la designación de Hezbollah como organización terrorista.

El tema es que con el terrorismo hay que ser muy cuidadoso porque son parte central de la agenda geopolítica global, donde no sólo los mensajes son importantes para disuadir a aquellas organizaciones terroristas que puedan amenazar la seguridad nacional o la integridad de nuestro orden económico financiero haciendo pasar fondos con destino a manos terroristas sino también los mensajes tienen que ser claros para nuestros socios estratégicos, nuestros aliados, aquellos países que nos han dado respaldo.

En estos temas la ambigüedad y las contradicciones son peligrosas porque generan confusión en el orden internacional y son temas de prioridad que repercuten otros órdenes de la vida de los países sobretodo en el ámbito económico donde se negocian cuestiones económicas, organismo internacionales de crédito donde se negocian reestructuraciones o préstamos. Es muy importante por eso conocer del tema y saber de qué se habla.”

¿Si la UIF se retira de la querella, las causas podrían caerse?

“En las causas penales actúa el Ministerio Público Fiscal hay un fiscal que es quien lidera la acusación y mientras el fiscal sostenga la acusación la causa no debería caerse, por supuesto que la UIF como la oficina anticorrupción hemos hecho aportes importantes, con inteligencia en nuestro caso, que han sido reproducidas en pruebas que además ya se encuentran en fase de debate y juicio oral”

¿Qué significó la causa de los cuadernos?

“La causa de los cuadernos ha sido un punto clave en la historia de la lucha de la corrupción en la argentina porque desnudó la matriz corrupta del modelo económico que reinó e imperó en la Argentina durante tantos años. Puso en evidencia además la complicidad no sólo del sector político con la corrupción sino también de los empresarios

Es muy importante es que esa causa se termine de juzgar y que se logre hacer justicia. Los ojos de muchos países del mundo que han colaborado con la Argentina en todas estas causas de corrupción hubo una importantísima colaboración de la comunidad internacional para poder llegar a la verdad, con pruebas e inteligencia, que han sido ya incorporada al proceso y reproducidas en juicio.

Por eso acá dentro del país podemos tratar de desviar la atención, tapar, de ocultar, confundir pero mundo sabe de los registros en muchos de los países y principales centros financieros por donde pasó la plata está documentado y el mundo quién es quién y qué es lo que ha pasado”

¿Cómo está la causa de la obra pública con los temas de vialidad, Lázaro Báez y su vínculo con Cristina Kirchner, si la UIF y la OA se retiran de la querella en el desvío de las contrataciones?

“Es importante decir que a nuestro entender que ni la UIF ni la oficina anticorrupción deberían dejar de ser querellante sería una conducta que podría hasta ser condenada desde el punto de visto delictivo en cumplimiento de deberes de los funcionarios que tomen esa decisión.

Tampoco podrían torcer la querella porque está en un nivel de avance importante, la prueba ya se encuentra incorporada, entonces lo que corresponde es remitirse a los hechos que están demostrados y alegar conforme con las pruebas que están incorporadas al proceso

El desvío de las contrataciones, la Provincia de Santa Cruz recibió más del 75 % de la obra pública que se otorgó a nivel nacional y esa provincia no representa más del 3 % del PBI del país recibió casi la misma cantidad de dinero en obra pública que la Provincia de Buenos Aires.

Todo eso fue ejecutado con la firma y decisiones de personas que han ejercido el poder y que están asiendo juzgadas entonces es esa la prueba, la verdad que está incorporada en el proceso y que debería servir como base para hacer justicia, para aplicar a nuestro juicio, condenas eficaces proporcionales y disuasivas, que sirvan para que ningún otro funcionario público a futuro vuelva a cometer este tipo de delitos”.

¿Cuál es la situación del querellante ante un cambio de estrategia a futuro, que pueda modificar la calificación de los delitos penales?

“Encaramos este trabajo desde una actitud y enfoque muy técnico la querella no tenía ni protocolo ni reglas para su ejercicio ordenamos a través de un protocolo de querella, que puso el foco además en ayudar, contribuir desde la querella en los aspectos patrimoniales y financieros de la investigación en enfocarnos en los bienes, cosas que antes no se hacía.

Se miraba más bien a las personas más que a los bienes tratando de asegurarlos, temprano en el proceso, resguardarlos, para que puedan ser eventualmente recuperados en favor del Estado Argentino y hoy tenemos más de $ 10.000.000.000.- asegurados a través de embargos y medidas cautelares de distinto tipo en la justicia argentina sólo en las causas en que la UIF actúa como querellante”

¿Cuál es la importancia de la autonomía en un organismo como la UIF?

“Hubo clara voluntad de trabajar con criterio técnico con respecto al principio de autonomía. Esa autonomía es la clave del éxito de nuestra gestión es el pilar que hace a la confianza de las fuentes de información que le brindan información a la UIF.

Cuando otros países ven que una UIF se comporta de manera política, que la información en vez de volcarla a los expedientes penales se la pasa al presidente de turno, para que la use en una negociación política ahí se pierde la confianza.

Nosotros heredamos una institución que estaba devastada en todo sentido, edilicio, los cables sueltos Había que apagar los sistema en horario de trabajo porque había riesgo de incendio por el recalentamiento. Desidia y abandono en todos los aspectos.

Estamos dejando una de las mejores UIF del mundo, lo digo con mucha humildad pero con mucho conocimiento porque soy el presidente del grupo Egmont que es el organismo internacional, que nuclea a las 165 UIF, esas unidades que operan en esta red se basan en la confianza para brindar esa información, cuando se cae la confianza se pierde el acceso a la información.

Esa confianza está también está agarrada y basada en el respeto de la autonomía, en hacer respetar y que el gobierno de turno respete la autonomía de esta institución”

¿Conoce a Carlos Cruz, qué opinión tiene sobre él, puede ser su sucesor?

“No tengo mucha opinión porque no es una persona que realmente provenga del ambiente de expertos de materia de antilavado y contra la financiación del terrorismo. Era una persona desconocida, es una buena persona todo el mundo me dice, pero no alcanza con eso esto es un organismo técnico para que sea apolítico necesitamos de personas que sepan cómo manejarlo que le puedan ofrecer al mundo la confianza necesaria se va a saber cómo proteger esa información de acuerdo a los protocolos que se encuentran estandarizados a nivel internacional.

Si estoy a cargo de una UIF de otro país y me entero que hay una persona al frente de la UIF argentina que no tiene antecedentes técnicos en la materia sin requisitos de idoneidad, que no refleja ninguna actividad relacionada con prevención del lavado de activos ni la financiación del terrorismo voy a sentir el temor de estar operando probablemente, con una persona que no esté en condiciones de resguardar esa información”.

¿En consideración de las fuentes de información y respeto de protocolos cómo impacta una designación de esa naturaleza?

“Esto es muy importante, porque Argentina tuvo problemas con este tema recordemos el caso Nisman. Lo digo porque es público, antes de que asumiéramos nosotros la gestión. Cuando muere el fiscal, se recibió cooperación internacional de la UIF de EE.U., en lugar de resguardar y proteger esa información como los protocolos lo establecen, fue ventilada por mi antecesor a medios de comunicación, para tratar de demostrar que EE.UU. estaba apuntándole al fiscal ya después de muerto, lo que produjo la caída automática del memorándum de entendimiento de EE.UU.

La UIF, en 2016, tenía interrumpido el memorándum de entendimiento con el principal productor de inteligencia financiera a nivel global. Esa relación se reencausó en 6 meses con la visita de Obama al país, logramos firmar un nuevo memorándum de entendimiento con protocolos actualizados que permitieran dar la confianza a EE.UU. para volver a cooperar.

La relación fue un éxito porque establecimos un diálogo bilateral con EE.UU. sobre ilícitos financieros que nos ayudó a trabajar estos vinculados Hezbollah, al narcotráfico y a los riesgos que pueden causarle daños a la Argentina y a sus ciudadanos. “

Fuente:

Desde el llano

Autor

Joaquín Morales Solá