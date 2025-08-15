La Matanza, tierra de nadie: la inseguridad que golpea, mata a víctimas y no tiene respuestas

La Matanza es el municipio bonaerense donde la violencia y la inseguridad no dan tregua y los últimos registros indican que, en lo que va del 2025, hubo al menos 4.200 episodios delictivos y 36 homicidios, aunque se sabe que muchos de los hechos no se denuncian.

Este índice está ligado a que, en menos de 24 horas, una joven y una mujer fueron asesinadas en manos de delincuentes, muchos de los cuales son menores.

Se tratan de Esmeralda Bustamante, quien fue víctima de un robo junto con su hermana policía en Laferrere. Allí cuatro motochorros las abordaron y uno de los ladrones las atacó a tiros. Por el hecho hay un detenido.

A su vez, horas más tarde, Rita Mabel Suárez, de 47 años, fue asesinada delante de su hijo cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes, dos de ellos menores. En este caso también hay un detenido.

Sin embargo, los vecinos advierten que el partido es tierra de nadie y que no hay seguridad que pueda mitigar la llegada de grupos delictivos, donde lamentablemente se constata que muchos son adolescente, menores de 18 años.

“No pasan los patrulleros, no hay recursos, ni siquiera llegan las ambulancias”, expresan los vecinos de las diversas localidades.

La ONG Defendamos Buenos Aires le informó a la agencia Noticias Argentinas que en lo que va de 2025 hubo al menos 4.200 episodios delictivos y se estiman que son cerca de 36 homicidios registrados en el partido bonaerense gobernado por Fernando Espinoza.

Un ejemplo claro de la actualidad es lo que demostró un informe que dice que en el 2024 La Matanza fue el municipio donde más aumentaron los homicidios con un incremento del 8,11% respecto al 2023.

Se sabe además que en mucho de los casos las víctimas de los robos son efectivos de la fuerza de seguridad, quienes en defensa propia han asesinado a los delincuentes. Según se pudo establecer, serían cerca de 10 los efectivos que mataron a un ladrón.

Entre los casos más resonantes se encuentra la de la pasajera de la línea 174, Hilda Tello, que fue asesinada por motochorros en San Justo cuando fueron acorralados por el chofer de la unidad.

También está la causa de Omar Quispe Teccse, de 38 años, quien fue asesinado mientras conducía su auto para una aplicación de viajes.

En San Justo también se dio a conocer el crimen de Luis Gabriel Quintero, de 32 años, quien se metió en medio de una pareja que era víctima de un robo. Allí uno de los ladrones le disparó en abdomen.

Otro caso es el asesinato del jubilado Benito Cabrera, quien defendió a sus nietas de delincuentes que querían robarle su auto. El hecho sucedió en Laferrere en marzo de este año.

Ese mes, pero en Villa Luzuriaga, una mujer de 69 años, identificada como Francisca Hidalina Verón, fue asesinada durante una entradera.

En Aldo Bonzi el policía retirado Alejandro Negri fue sorprendido por dos delincuentes, quienes lo mataron de un dispararon en el abdomen y la pierna.