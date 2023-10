La Matanza: El Dipy trata al candidato de Bullrich de “comunista” y avanza en un distrito clave

En el tramo final de la campaña, la estrategia de Juntos por el Cambio en La Matanza se orienta a rivalizar con El Dipy, el candidato de Javier Milei en el distrito más poblado del país.

El cantante de cumbia fue el segundo postulante más votado en las PASO, superando incluso al total de la interna de Juntos, donde se impuso el bullrichista Lalo Creus en un escenario donde el larretismo fue dividido en dos propuestas locales.

Dirigentes que trabajan en la campaña de Creus señalaron a LPO que el músico libertario disputa “directamente” el electorado de Juntos en varios puntos del municipio y que, para no repetir la foto de agosto, es necesario confrontar “mano a mano” con el candidato de Milei, en una estrategia que consideran “a tono” con el perfil que comenzó a mostrar Patricia Bullrich en las últimas semanas, donde cruzó en varias oportunidades al libertario.

Poco después, Creus hizo otra publicación, esta vez acompañado de dos imágenes, una que mostraba una recorrida encabezada por él y otra con el músico caminando con Carolina Piparo. Según Creus, ambas habían sido del mismo día y en la misma zona, Virrey del Pino. El contraste al que apuntaba era la cantidad de gente que acompañaba en una y otra recorrida.

“Viniste una sola vez y caminaste solo. No te podes esconder porque ni siquiera estás acá. Lo repito: No alcanza con ser famoso para manejar una intendencia. Espero que al menos vengas al debate. Te espero @eldipypapaok”, dijo Creus en X, aludiendo al domicilio en Ciudad de Buenos Aires del postulante matancero de Milei.

Ante eso, este lunes los cruces subieron de volumen. El Dipy aludió al contraste que hizo Creus: “Hola señor Lalo. La foto que subió, es usted en Virrey del Pino. Yo estoy en el barrio Santa Cecilia, detrás del Ceamse de González Catán. Se ve que conoce bien La Matanza”, posteó el cantante libertario junto a un video de la recorrida aludida por Creus y en la que decía que, en efecto, estaba en Santa Cecilia.

Poco después, el candidato de Bullrich aludió a ese posteo de El Dipy: “Me acaban de mandar esto, porque no me arrobaste. Si querés hablar conmigo etiquetame o me llamás, que tenés mi número también. Y, te reitero el pedido una vez más, armemos un debate”, escribió en X.

Una nueva réplica del cantante llegó minutos después: “Hola señor Lalo. No hace falta @ cuando cito su propio tweet. Sabe poco de redes por lo que veo. Reconozca el error que tuvo y listo. No es tan difícil señor. Pero bueno, como buen comunista que es, aprendió que no hay que reconocer errores”.

Sobre la insistencia de Creus por un debate, el músico dijo: “Si estamos todos voy. Si no, besitos”.

Desde el anuncio de El Dipy como candidato de Milei en La Matanza, armadores de Juntos por el Cambio había advertido a LPO que esa irrupción redundaba en un “beneficio” para el intendente Fernando Espinoza.

Post PASO, ratificaron esa percepción al señalar que el municipio “aportó” con la fiscalización de la boleta de Milei.

Como fuere, el armado matancero de Juntos busca reordenarse luego de unas PASO donde Héctor “Toty” Flores muestra poca actividad en la campaña de Creus. Como contó LPO, la baja intensidad de las apariciones del dirigente cercano a Lilita Carrió tras perder la interna, genera ruidos cerca del campamento bullrichista.

Según detallaron en el esquema local Juntos, Flores mantiene tensiones de larga data con Creus, a las que se sumaron los resquemores del lilito por haberse divido en dos la oferta larretista en el distrito, ya que en ese espacio se habilitó la boleta local de la radical Josefina Mendoza, que salió tercera.

Cerca de Flores se lamentan con un dato: sumados, los votos de los dos larretistas superaban al candidato de Bullrich.

Ese cuadro de fragmentación en Juntos comienza a ser usufructuado por armadores de La Libertad Avanza que se posan sobre un detalle de la boleta de Creus: a diferencia del resto de las fuerzas en el distrito que cuentan con cinco candidatos a consejeros escolares suplentes, la lista de Creus solo lleva a una.

“Lalo Creus no logro tener el apoyo real de los espacios que integran Juntos por el Cambio y esto trajo aparejado que no presenta una lista completa. Señalan que tienen equipo para la gestión pero a la hora de mostrar los jugadores no los tiene”, dijo un armador libertario en La Matanza.

