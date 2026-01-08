La Masa y Viloni encabezan el debut de “100% Evolution” en Mar del Plata

El espectáculo de lucha “100% Evolution” llegará por primera vez a Mar del Plata el próximo domingo 18, con una función especial que se realizará desde las 21:00 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830), y que tendrá como principales figuras a La Masa y Viloni, junto a una nueva generación de luchadores nacionales.

En el marco de su gira de verano, uno de los eventos más convocantes de la escena local desembarca en la ciudad con una propuesta que combina referentes históricos del ring y talentos emergentes, apostando a mostrar el presente y el futuro de la lucha argentina en un mismo espectáculo.

La noche tendrá como eje central el enfrentamiento entre el Team Masa y el Team Viloni, encabezados por dos íconos indiscutidos del género, que regresan al ring no solo como protagonistas sino también como líderes de sus respectivos equipos. De este combate surgirá el ganador de la Copa Mar del Plata, un nuevo trofeo que se incorpora al universo de “100% Evolution”.

El evento promete una puesta en escena de alto impacto, diseñada especialmente para la experiencia en vivo, con una sucesión de combates que combinarán intensidad, espectáculo y narrativa, rasgos distintivos de la propuesta.