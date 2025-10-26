La LLA consolida su modelo: Ratifica Mar del Plata y pelea la provincia de Bs. As.

Se cae el kirchnerismo y según los cómputos que se manejan hasta el momento, la provincia de Buenos Aires en esta elección legislativa para diputados nacionales podría estar en camino hasta de revertir lo ocurrido el 7S donde Fuerza Patria había obtenido casi 14 puntos porcentuales de diferencia contra el kirchnerismo.

En General Pueyrredon puede hasta haber ampliado la diferencia, cuando jugó Kicillof y se hizo fuerte desde el desdoblamiento para instalar su candidatura en su interna frente a CFK. Esta fue la participación más baja desde el regreso de la democracia en 1983. La importancia de la boleta única una de las clave.

Montenegro fue uno de los primeros dirigentes del interior en llegar al bunker de LLA en CABA. Lo cual ratifica lo expresado a través del avance del escrutinio en todo el país. (Noticia en desarrollo)