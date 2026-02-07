La librería El Gran Pez presenta una agenda cultural diversa para todo febrero

La librería El Gran Pez presenta una intensa programación cultural para febrero, con actividades que cruzan dibujo, escritura, fotografía, cine, filosofía y poesía. A lo largo del mes, el espacio se transformará en un punto de encuentro para distintos lenguajes artísticos y experiencias creativas.

Entre las propuestas se destaca el “Taller de dibujo para adolescentes”, a cargo de Andrés Lozano, que se desarrollará los sábados de 14:30 a 16:00, destinado a mayores de 12 años. El taller abordará distintos estilos -realista, cartoon, manga y cómic- y trabajará figura humana, diseño de personajes, luz, sombra y color.

El lunes 9 y martes 10, desde las 17:00, se realizará “Desde el río hasta el mar. Encuentros por Palestina”, una muestra que incluye exposición fotográfica, cine debate, fanzines y charlas con autores de Gaza. La actividad será con entrada libre y gratuita.

En el campo de la escritura, se dictará un taller intensivo para proyectos en desarrollo los martes 11 y 25, de 18:00 a 21:00, coordinado por Sebastián Chilano, Mauro De Angelis y Jorge Chiesa. Está orientado a quienes trabajan novelas, cuentos, poesía o crónica.

La fotografía tendrá su espacio con la charla “Aproximación a la fotografía japonesa”, el viernes 13, de 16:00 a 19:00, a cargo de Lucía Luna, quien abordará poéticas niponas, territorio, memoria, guerra y autobiografía.

También habrá un ciclo de lectura y escritura titulado “La ballena luminosa. Moby Dick al derecho / al revés”, con Iosi Havilio, los sábados 14, 21 y 28, de 10:30 a 13:00, en diálogo entre la obra de Herman Melville y “Autobiografía de un pulpo”, de Vinciane Despret.

El sábado 14, a las 20:00, se realizará la proyección de “The love witch” (2016) de Anna Biller, en el marco de un especial por el Día de los Enamorados con tarot, narración y cine de terror a cargo del ciclo “Show de muertos”.

La poesía tendrá su espacio con el “Ciclo Clericó”, el viernes 20 a las 20:00, con lecturas de Tomás Rodríguez, Maité Molina, Yael Bernat Aguirre, Nati Bonino, Camila Pastorini Vaisman, Gastón Domínguez, Pablo Antonelli y Guido Rumitti. La actividad será libre y gratuita.

Ese mismo fin de semana se dictará el taller de cianotipia “Fotosensible”, coordinado por Gabi Carou, con encuentros el viernes 20 y sábado 21, enfocado en la exploración técnica y experimental de esta técnica fotográfica histórica.

La agenda incluye además los “Encuentros de Filosofía Salvaje”, coordinados por Santiago Díaz, el sábado 21, y la presentación del libro “Naufragios futuros”, de Jorge Pittaluga, el sábado 27 a las 18:00, junto a Evangelina Aguilera.

El mes cerrará con el inicio del seminario anual de lectura colectiva de “Mil mesetas”, de Deleuze y Guattari, el sábado 28, y con la proyección en 16 mm de la película “Christiane F.” (1981), a cargo de Cineclub Dynamo, ese mismo día a las 20:30.