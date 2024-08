La Libertad Avanza suma capítulos a su crisis interna: estalló la guerra total entre diputadas

“Además MENTIROSA sabes perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese grupo de Rusia fue designado a mi cargo por Martín Menem”, añadió.

“Mala compañera y destructora de espacios de trabajo! Y no me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. Y vos de qué lado estás?”, fustigó.

La diputada nacional Rocío Bonacci, otra de las apuntadas por Lemoine, también salió al cruce de la legisladora cercana a Milei al señalar que “la diferencia es que yo salí a los medios a decir la verdad. Hay un común denominante entre las fuentes libertarias y es que: les gusta hablar mal de los compañeros de bloque en off. Todos cagones”.

“Y lo que esta pasando, es que, el único que debería dirigir el bloque y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado Gabriel Bornoroni, pero no es lo que sucede. Nada en este espacio es normal”, agregó Bonacci.

A ello le sumó que “Lilia Lemoine hace declaraciones falaces públicamente. Y no nos deja otro camino que responderle públicamente también. Derecho a replica siempre… No solo miente sino que, además, busca manchar nuestro trabajo. Como buscó manchar la reputación de colegas mujeres de este mismo bloque, contando intimidades y vaya a saber uno que más”.