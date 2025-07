“La Libertad Avanza quería el 70% y encabezar la lista; era entregar la ciudad a gente que vota con el kirchnerismo”

Una de pérdidas más sensibles para el Frente La Libertad Avanza, de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, es la del intendente de Pergamino Javier Martínez. El jefe comunal amarillo optó por no formar parte del acuerdo electoral entre el PRO y los libertarios y se sumó a la construcción, por fuera de los extremos, que impulsan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia a través de “Hechos”.

El alcalde cercano a Daniel “El Tano” Angelici gobierna uno de los distritos pujantes del interior bonaerense y gestiona una localidad que, junto a San Nicolás, es de las de mayor peso electoral en la segunda sección.

Las desmedidas pretensiones de los referentes locales de LLA y la falta de orden por parte de las estructuras provinciales lo llevaron a salirse de la alianza de cúpulas y apostar a un debate más territorial a partir de la inédita oportunidad que se presenta con el desdoblamiento de los comicios bonaerenses de los nacionales.

En diálogo con INFOCIELO, Javier Martínez explicó los motivos que lo llevaron a rechazar el acuerdo con LLA y por qué se inclinó por la propuesta de los Passaglia: “Fueron dos o tres razones. La primera que la decisión del gobernador de dividir la elección nacional de la local nos daba la posibilidad de discutir cosas de nuestra ciudad, cosas bien pergaminenses, cosas que tenían que ver con nuestra gestión y con nuestro equipo. Mi equipo me acompaña hace unos 10 años y está conformado por radicales, de CC o del Peronismo Republicano” introdujo.

Seguidamente, enumeró las dificultades locales con LLA: “Empezamos a notar que el hecho de tener que trabajar con la gente de la Libertad Avanza, complicaba un poco todo. Primero, porque a nivel local han votado en paralelo con el kirchnerismo prácticamente todas las resoluciones del Concejo Deliberante. Y segundo, porque la pretensión que tenían así en media desmedida de ocupar lugares en la lista, nos hacía también desarmar nuestro equipo de trabajo, algunas fisuras con nuestros socios de 10 años” señaló.

“De la lista querían llevarse el 70% y encabezarla”

Pese a la complejidad caracterizada, el intendente de Pergamino indicó que hizo todos los esfuerzos para que los dirigentes locales que se identifican con Javier Milei moderaran sus pretensiones pero no tuvo éxito: “El lunes previo al cierre, notamos que eso que había intentado nuestra estructura de que los intendentes se respeten, que venían de ganar la elección hace un año y medio, no se estaba dando y que iba a ser difícil de garantizarlo” sostuvo.

Kicillof y Massa compartieron el mismo lema de campaña: “Sumar fuerzas”. La consigna apunta a frenar el ajuste de Milei y mostrar un peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires.

Y recordó que paralelo apareció “la gente de San Nicolás con un espacio que a nosotros nos gusta, porque tiene que ver con lo que uno realiza. Con la concreción de las cosas no solamente con obras, sino también con estados ordenados, que tienen cada vez menos empleados, que prestan servicios realmente a través del terceros, que no tienen déficit, cierran con superávit, no tienen deuda. Eso nos sedujo eso y ahí estamos” valoró.

Sobre la imposibilidad de encontrar puntos de entendimientos con los coordinadores libertarios, Javier Martínez advirtió que “los referentes locales hacían su propio juego. Pero lógico que si los referentes nacionales o provinciales, mejor dicho en este caso, hubiesen bajado alguna orden, los hubiesen ordenado” consideró.

“Yo creo que lo que nos dijeron a nosotros al principio del acuerdo, ya hace como 60 días, que íbamos a tener una prioridad los 13 intendentes y no sucedió. ¿Qué fue lo que falló en el medio? No sé, pero nosotros estábamos medios obligados a entregar la lista en un gran porcentaje de la gente de la Libertad Avanza, siendo que aquí no comulgamos con ellos, y sus referentes acá no representan los ideales del Presidente. También ocurre en la segunda sección también con una persona de Capitán Sarmiento, con dudosos antecedentes” agregó.

“Y sentenció: “De la lista querían llevarse el 70% y encabezarla; era entregarle la ciudad a gente que vota con el kirchnerismo” dijo Martínez, en referencia al comportamiento libertario en el Concejo Deliberante. “Creo que votaron el 98% de las ordenanzas con el kirchnerismo o mejor dicho, en contra de nuestra gestión. Y su principal referente viene del gremialismo docente, de ser secretario de Udocba, tienen poco que ver con nuestras ideas liberales” recordó.

“Soy del PRO y voy a seguir perteneciendo”

Sobre el acuerdo que los interlocutores del PRO como Cristian Ritondo, Diego Santilli o Guillermo Montenegro alcanzaron con Karina Milei opinó: “Obviamente que no es el mejor, pero históricamente quizás corresponde acompañar al Presidente. Veo que nuestro votante tiene un cierto entusiasmo en eso. En cuestiones nacionales se lo ha acompañado en el Congreso y se lo va a seguir acompañando y en octubre lo vamos a acompañar” planteó el jefe comunal pergaminense.

Pese a no alinearse a la decisión, reivindicó su pertenencia al partido fundado por Mauricio Macri: Por supuesto, soy miembro del Consejo Directivo del PRO y lo voy a seguir siendo. Es el partido que me dio origen y al que voy a seguir perteneciendo” remarcó.

“Sería muy bueno que no se nacionalice”

En sintonía con su planteo inicial, Javier Martínez consideró que el desdoblamiento electoral es una gran oportunidad para discutir temas locales y provinciales: “ Nosotros en lo local tenemos cosas para discutir con más profundidad. Este Pergamino que ha sufrido tres o cuatro inundaciones grandes, quedó pendiente de realizar una represa. La única forma de que podríamos hacerla nosotros sería endeudándonos como municipio. Bueno, quizás eso tiene que llevar a un debate” ejemplificó.

También mencionó una temática referida al tránsito de camiones: “Hay que hacer toda una circunvalación en la ciudad para sacar el tránsito pesado de acá. Eso también va a llevar a un debate, porque son obras muy importantes. Y el Pergamino que hace seis años prácticamente se maneja con fondos propios. Acá no se reciben fondos de la Nación, ni obras de la Nación. Nos va a ayudar a replantear eso. O si hay que volcar más recursos en seguridad, que volcamos muchos, pero no tenemos una Tasa de seguridad” detalló.

Respecto a las discusiones provinciales priorizó temas como “qué vamos a hacer con la autonomía municipal, que hay que profundizarla. Y por supuesto hay que ver qué va a pasar con los tres grandes ítems que maneja la provincia, que es la salud, la educación y la seguridad. Eso creo que hay que discutirlo” subrayó.

Finalmente dejó su punto de vista respecto a la posibilidad de que los comicios queden absorbidos por la discusión nacional: “Sería bueno que con el esfuerzo que van a hacer los contribuyentes de la provincia, que van a pagar una elección paralela, que no se nacionalice y que aprovechemos nosotros a discutir las cosas de la provincia y nosotros acá las cosas de la ciudad. Me parece que sería un error ir a un debate nacional porque nos están dando esta posibilidad de discutir cuestiones pergaminenses, en nuestro caso, que los vecinos nos digan de los ingresos, los egresos, las colectoras, los ramales. Todas las cosas que podemos discutir acá, sería bueno que así suceda” concluyó.

Sergio Di Pino