La Libertad Avanza busca votos para blindar el DNU de reforma de la ley de Inteligencia

La Libertad Avanza (LLA) busca construir las mayorías para votar el DNU de reforma de la ley de Inteligencia en el Senado o en Diputados, ya que con el aval de una sola cámara del Congreso Nacional ese decreto quedará ratificado, según señalaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

El DNU 941/2025 ingresó anoche al Senado y ahora la Comisión de Trámite Legislativo tiene hasta el 29 de enero para emitir dictamen, ya que, si no lo hace, se puede debatir en el recinto de sesiones de cualquier cámara del Congreso.

En ese marco, el oficialismo busca los números para poder blindar el decreto que reforma la ley de Inteligencia, que otorga mayor poder a la SIDE y permite la aprehensión de personas sin orden judicial

De acuerdo a la ley, el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras del Congreso.

Otra variante es que el Congreso Nacional no trate ese DNU, como pasó en otras ocasiones, con lo cual esa norma se mantiene vigente mientras que no sea derogada por Diputados y el Senado.

El Gobierno cree que los números son más favorables en el Senado y por ese motivo la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, avanzará con las gestiones con los bloques de la UCR, PRO y provinciales, que acompañaron al oficialismo para sancionar el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

De hecho, el oficialismo no tiene pensado conformar la Comisión Bicameral que monitorea los DNU hasta marzo, con lo cual la definición se trasladará al recinto de sesiones, según reconocieron fuentes legislativas oficialistas y opositoras.

La comisión tiene 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) y la presidencia este año le corresponde al Senado, ya que en el 2025 la titularidad la ejerció el diputado del MID Oscar Zago.