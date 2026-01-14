“La leona”, un drama intenso sobre coraje y amor materno con Josefina Cañón Martínez

El unipersonal “La leona” se presentará del jueves 15 al domingo 18 a las 22:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280). Escrita y dirigida por Gastón Marioni, la obra propone un relato intenso y profundamente humano centrado en la lucha de una madre marginada por cuidar a su hijo y resistir las distintas formas de injusticia social.

La historia acompaña a una mujer situada en los bordes sociales que, mientras espera poder ver a su hijo, recorre una vida marcada por el coraje, la honra y una serie de desencuentros que la empujan al límite del desmoronamiento.

Lejos de aceptar la predestinación y la herencia de clase, la protagonista se enfrenta a una sociedad adversa que ruge en su contra, pero redobla la apuesta para proteger a su hijo y evitar que lo justo se transforme en injusto.

“La leona” es interpretada por Josefina Cañón Martínez, quien sostiene en escena este unipersonal que combina denuncia social, emotividad y una fuerte apuesta actoral.