La Justicia ordenó frenar la cremación de Alejandra “Locomotora” Oliveras a raíz de una denuncia

El Ministerio Público Fiscal de la Nación ordenó suspender de manera inmediata la cremación del cuerpo de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la campeona mundial de boxeo fallecida el lunes en el Hospital Cullen de Santa Fe, donde estaba internada tras haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) isquémico. La medida fue dispuesta “con carácter preventivo”, a raíz de una denuncia que exige esclarecer los motivos exactos de su muerte.

El pedido fue oficializado por la auxiliar fiscal María José de la Torre y tiene la firma del fiscal federal penal coadyuvante Diego Orzuza Cock. En el documento, enviado al Cementerio Municipal de Santa Fe, se solicita “que se abstengan de proceder a la cremación del cuerpo (…) hasta tanto se evalúe la posible realización de una autopsia judicial”.

La denuncia fue presentada por el fisicoculturista mendocino Aldo Parodi, quien vinculó el deceso de la pugilista con un posible uso indebido de esteroides, suministrados por terceros. Parodi es un fisicoculturista conocido por su postura contra el uso de sustancias que potencien el desarrollo muscular. El objetivo de la presentación es que se investigue si su muerte guarda relación con el consumo de esteroides, lo que podría configurar una figura penal vinculada al suministro ilegal de fármacos.

“Presentamos esta denuncia en función de que nuestro cliente considera que es una muerte dudosa la de ‘Locomotora’ Oliveras y que existe mafia”, expresó la abogada Patricia Noemí Apesteguy, representante de Parodi, al medio santafesino Aire Digital.

“Él (Parodi) es fisicoculturista, un luchador con la vida sana y el deporte saludable, y está absolutamente convencido porque conoce que existen mafias en las que los deportistas entran con absoluta ingenuidad, porque no hay control, no hay leyes, ni regulación para todas las sustancias que producen daños en la salud de los deportistas”, indicó la letrada. Y sumó: “Nosotros hacemos una denuncia para que se investigue la muerte dudosa de la ‘Locomotora’ Oliveras porque es claro que una mujer no puede acrecentar su masa muscular como ella lo hizo de ser de una contextura pequeña a transformarse en una persona enorme. Eso no se logra naturalmente”

La presentación judicial se fundamenta en las leyes 23.737 (Régimen de Estupefacientes) y 25.627 (Venta de esteroides anabólicos bajo receta), ley 26.912 (Régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte), además del artículo 204 Ter del Código Penal.

En tanto, el velatorio de “Locomotora” Oliveras tuvo una ceremonia privada para familiares y allegados cercanos en una casa fúnebre y otra pública, durante la tarde de este martes. La familia había dispuesto cremar sus restos este miércoles en el Cementerio Municipal de Santa Fe, pero la Justicia ordenó suspender el procedimiento. (DIB) ACR