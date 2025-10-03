La Justicia de Perú dictó la prisión preventiva a «Pequeño J» y empezarán los trámites de extradición

El ministerio público peruano había reclamado el pedido de detención con fines de extradición para “Pequeño J” por el homicidio agravado con alevosía y violencia de género de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. X @PatoBullrich

Sigue el secreto de sumario

Por su parte, Matías Agustín Ozorio, sindicado como la mano derecha de “Pequeño J», se negó a declarar este viernes en la indagatoria frente al fiscal Carlos Arribas. El acusado, de 28 años, llegó a última hora del jueves a Buenos Aires, tras su expulsión de Perú.

“No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló Arribas en declaraciones televisivas.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen. (DIB)