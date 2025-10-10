La Junta Electoral tiene todo listo para empezar a repartir las boletas este fin de semana

Los plazos de entrega de boletas

Desde el Correo Argentino, en la audiencia que realizaron días atrás, se destacó que la reimpresión de más de 14 millones de boletas tardaría nueve días, mientras que los bolsones para distribuir llegarían a toda la provincia el jueves 23, 72 horas antes de la elección. Muy sobre la fecha. Sin embargo, esos plazos podrían cumplirse en caso de que la Justicia hubiese dado el visto bueno esta misma semana, algo que no pasó.

«Hoy ni siquiera hay una lista firme de La Libertad Avanza así que era logísticamente imposible que las imprentas (seis en total) pudieran producir tres millones de boletas para el 15″, dijo Ramos Padilla, sobre el compromiso que había asumido el Gobierno nacional. Y ahondó: “En esta instancia del proceso es imposible modificar el instrumento de votación. La principal preocupación era que no se suspendieran las elecciones del 26 de octubre por un problema de un instrumento electoral».