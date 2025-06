La irónica pregunta del abogado de Cristina a la Justicia: “¿Lula necesita permiso para verla?”

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a la detenida ex presidenta Cristina Kirchner en causas civiles, se preguntó este lunes si el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, “necesita permiso” para entrevistarse con la ex jefa de Estado, después de que el el Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal 2 rechazara visitas no autorizadas en la prisión domiciliaria.

“¿Lula necesita permiso para ver a Cristina?”, dijo Dalbón y añadió: “El TOF 2 ya no es un tribunal: es una parodia autoritaria”.

Para Dalbón, “el Poder Judicial argentino ha cruzado un límite insólito: el Tribunal Oral Federal 2 obliga a cualquier persona no familiar que desee visitar a Cristina Fernández de Kirchner a enviar un correo electrónico solicitando permiso judicial previo”.

“¿Esto incluye a ex presidentes? ¿A jefes de Estado en ejercicio? ¿A ganadores del Premio Nobel? ¿Incluye, por ejemplo, a Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil?”, preguntó.

Y sostuvo que “según el TOF 2, incluso Lula tendría que redactar un mail, identificarse, explicar su intención, y sentarse a esperar una autorización judicial para poder saludar a su amiga, compañera y ex jefa de Estado de la Argentina”

“La escena es grotesca”, dijo y añadió: “Un tribunal menor, de jurisdicción ordinaria, pretende administrar el vínculo entre dos figuras históricas de América Latina, como si se tratara de un trámite burocrático más. Como si el derecho de reunión, el respeto entre naciones hermanas y la dignidad humana pudieran subordinarse a una casilla de correo y al capricho de tres jueces sin estatura institucional”.

El TOF 2 rechazó este lunes visitas no autorizadas en la prisión domiciliaria de la ex presidenta y sus abogados denunciaron que esa decisión constituye un “delirio autoritario” y una “aberración”.