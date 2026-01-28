La interna libertaria subió al escenario en el acto de Mar del Plata: «Pareja compadre …»

Una pelea de larga data

No es la primera vez que hay un enfrentamiento entre Pareja, diputado, y Glavinich: el año pasado, luego de una serie de cuestionamientos, se cruzaron en un acto en Rosario después de la derrota de septiembre y el influencer denunció que el diputado lo agarró a goles. “El diputado electo, profesor de derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, funcionario Nacional y senador provincial en goce de licencia con fueros [por Pareja] cobardemente me puso un piñón en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, e inmediatamente, huyó corriendo del establecimiento”, señaló Glavinich.

“Traductor Te Ama” siempre se reivindicó como un inorgánico, sin militancia interna en ningún especio político libertario en particular. Pero sus posiciones coinciden con las de Las Fuerzas del Cielo, el grupo de Romo y Parisini que, con lazos con el asesor Santiago Caputo, sobre todo en la disputa contra Pajea y su aliado, el diputado Ramón “Nene” Vera. Por sus perfiles, en algún momento esa disputa fue conocida como la pelea de “los celestiales contra los terrenales”, ya que Pareja y Vera, ambos con pasado en el peronismo, centran su actividad en el armado territorial. De fondo, la tensión involucra a Karina Milei, sostén de Pareja y Vera, aunque Glavinich y los representantes de Las Fuerzas del Cielo nunca la cuestionan.

En Mar del Plata, Pareja dio por superado el incidente lo más rápido que pudo y acentuó un discurso electoral. “Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses”, afirmó. Añadió que “vamos a construir una provincia de cero, que deje de darle la espalda a la gente. Terminar con el último reducto K es la batalla más importante que tenemos hoy en nuestro país”.