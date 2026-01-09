La inflación se aceleró a 2,7% en CABA en diciembre

La inflación se aceleró en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó a 2,7%, con un incremento de 0,3 puntos con relación al 2,4% de noviembre, según informó el Instituto de Estadística porteño.

De etsa forma el año 2025 cerró con un aumento del costo de vida del 31,8%

Si bien la variación de los precios se muestra acotada, los analistas ponen el ojo en la tendencia ascendente que viene manifestando en los últimos meses.

Uno de los rubros de mayor incidencia y que aportó este avance es transporte, con un incrementeo del 5,5% al impactar las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron, en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas promedió un incremento de 2,4%. Al interior de la división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%). Le siguieron, en importancia, pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Los gatos de vivienda tuvieron un alza de 2,1%, debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Por su parte, los gatos en salud mostraron un alza de 2,5%, por aumento de medicamentos y cuotas de prepagas.

Con la fuerte competencia por la importación, indumentaria registró una suba de 1,2% muy por debajo del promedio.

Por su parte, el rubro educación aumentó 2,6%, a partir de actualizaciones de los colegios privados.

Aunque con menos incidencia en el índice general y en los bolsillos de los porteños, los costos bancarios subieron 4,5%.

Restaurantes y hoteles también pegó fuerte con un alza de 4,3%.__IP__

Además, por la apertura de las importaciones, los productos de equipamiento del hogar mostraron un avance de 1,6% por debajo del promedio.

El dato de CABA es un mal anticipo de lo que puede dar la inflación a nivel nacional la semana próxima y pone en discusión el programa antinflacionario del gobierno