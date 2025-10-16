La inflación mayorista fue 3,7% en septiembre y anticipan un rebrote del IPC en octubre

Aceleran los costos al productor y los precios básicos

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,37%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,35%), “Petróleo crudo y gas” (0,34%) y “Alimentos y bebidas” (0,24%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,1% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,7% en los “Productos nacionales” y de 9% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4% , como consecuencia de la suba de 5,2% en los “Productos primarios” y de 3,5% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.