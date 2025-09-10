La inflación fue de 1,9% en agosto y por ahora la suba de dólar no se traslada a precios

¿Qué habían estimado las consultoras para la inflación de agosto?

En la previa a que se conozca el dato del Indec, las consultoras y economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaban que la inflación de agosto se ubicaría en el 2,1% mensual. El dato que surge del informe que todos los meses realiza el Banco Central, con proyecciones realizadas entre el 27 y el 29 de agosto, mostró un ajuste en los pronósticos de inflación al alza en 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

El dato oficial de agosto se conoció tres días después de la elección bonaerense en la que el Gobierno perdió frente al peronismo bonaerense por más de 13 puntos. Algo que el lunes pasado provocó un derrumbe de bonos y acciones, además de una suba de $ 45 del dólar oficial.

Habrá que esperar que avance el mes para dilucidar si hacia adelante cambian los números estimados por el REM que indican que el IPC será de 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre. Según esas estimaciones, para todo el 2025, prevén una inflación del 28,2% anual, casi 1 punto más que la medición previa.