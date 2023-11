La indignación de Mauricio Macri por el caso Mateo Retegui: “Mentira, pregúntale al Chapa”

El próximo sábado 2 de diciembre, en Boca habrá elecciones para elegir al presidente de los próximos cuatro años y una de las listas candidatas está conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Justamente, el expresidente de la Nación mostró su indignación con el manejo de la dirigencia actual en relación a las salidas de jugadores, poniendo como ejemplo el caso Mateo Retegui.

En dialogo exclusivo con TyC Sports, el candidato a vicepresidente fue consultado por cómo ve el manejo en las negociaciones durante este mandato, y sorprendió con un ejemplo: “Lo de Retegui, alguien lo entiende?”. Ante su respuesta, el bonaerense agregó: “Yo no lo entiendo. En 12 años como presidente de Boca nunca me paso de tener un nueve que lo doy a préstamo, el tipo se prueba como exitoso, que es lo que estamos buscando y traen a otros a prueba”. Siguiendo en este sentido, su compañero de fórmula añadió que cuando pudieron hacer uso de la opción de repesca, no la utilizaron.

Ante la versión de que la razón fue porque el actual atacante de la selección de Italia no quería volver al Xeneize, Macri afirmó: “Mentira, pregúntale al Chapa Retegui”. Frente a su afirmación, el integrante de la lista opositora aseguró que el padre, histórico entrenador de las selecciones de hockey, quedo indignado con el maltrato sufrido por su hijo y hasta aseveró que no descarta que esté relacionado con temas políticos.

Durante los últimos años, Juan Román Riquelme y compañía se jactan por los más de 34 futbolistas, salidos de la cantera, que debutaron en la Primera durante su mandato . El candidato a vicepresidente por la oposición salió a contradecir esto: “Los juveniles tardan 10 años en formarse”.

Acompañando este comentario, Andrés Ibarra, candidato a presidente, agregó que del total de los jugadores que tuvieron su primer partido en los últimos cuatro años, solo uno llegó al club durante este mandato, el resto arribaron a las inferiores durante la dirigencia de Daniel Angelici. Además, el expresidente de la Nación halagó el trabajo realizado por Jorge Griffa y que luego continuaron Jorge Raffo y Claudio Vivas.

