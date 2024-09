La increíble zona B de la Primera Nacional de fútbol mantiene a Aldosivi a un punto de la punta

Aldosivi ( foto prensa del club) igualó 0 a 0 en el estadio José María Minella este domingo ante a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, luego de un muy flojo primer tiempo, y una leve mejora en el segundo.

Lo increíble es que hace 5 partidos que no gana, y así y todo está a un solo punto de los ahora líderes Nueva Chicago y el mismo Lobo mendocino, dado que Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por el marplatense Alexis !Piqui” Mateo, superó al verdinegro del barrio porteño de Mataderos por 1 – o con gol de Cainelli a los 62′.

Nueva Chicago es el próximo rival del Tiburón ( quedan 8 fechas de la fase clasificatoria) en Buenos Aires, pero lo preocupante es que el elenco portuense no mejora su perfomance, con bajos rendimientos individuales ( su goleador hac5 450 minutos que no anota, y mantiene la titularidad; Alan Sosa , recién hoy, en el segundo tiempo, habrá alcanzado de 1 a 10, los 7 puntos, pero venía de capa caída ha ce más de 4 partidos: Laméndola, recuperado recién de una lesión, también perdió terreno por rendimiento. Alonso sigue algo desdibujado, y a ellos se le suman suspensiones y lesiones, que lo transformaron en un equipo demasiado “gris” para pretender ganar el grupo. Lo “rescatable” es que si sumó solo 3 puntos de los últimos 15 y se mantiene expectante, no bien mejore, puede creer en que el ascenso sea posible.

El “Tiburón” empató sin goles ante Gimnasia de Mendoza, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. No hubo incidencias.

El equipo del puerto enfrentó a uno de los equipos más respetables de la categoría como el “Lobo” mendocino, y lo hizo dejando en los primeros 45 minutos una imagen discreta, donde practicamente no se contablizaron tiros al arco. Con un planteo más conservador con Gonzalo Piñeiro en el mediocampo, y con “Rochi” González en el lateral izquierdo como principal novedad en reemplazo del suspendido Guerrico, a Aldosivi le costó muchísimo generar juego, con un Colazo sacrificado pero por momentos solo en el ataque, con flojos niveles de Larralde y Alonso, y en general de todo el equipo salvo el “5” Esponda, la zaga central y el arquero Carranza, que respondió a la altura ante los sucesivos envíos áereos de Gimnasia (sobretodo desde la derecha).

En el entretiempo, Andrés Yllana metió mano en el equipo colocando a Rodrigo González de lateral derecho (su posición habitual), dandolé mejores dividendos al ataque. En 10 minutos del segundo tiempo, el “Tiburón” generó más peligro que en toda la primera etapa, como por ejemplo la gran jugada individual de Alonso por izquierda, que se llevó las marcas y eludió a todos, dejando a Colazo de frente al arco pero el delantero no pudo ajustar la mira

Pero la visita llegó con peligro en un par de ocasiones: tiro libre desde la izquierda y cabezazo de Nicolás Rinaldi que descolgó del ángulo el “1” aldosivista, y un remate de afuera de Ignacio Antonio que encontró una buena respuesta del guardameta de 43 años.

Fue un 0 a 0 que terminó por convencer a los dos, en el caso de Aldosivi para seguir sumando y no perder, a sabiendas de que está atravesando un bache futbolístico, como le está pasando a varios equipos ubicados en los primeros puestos de la Zona B. No obstante, el “Verde” necesitará seguir trabajando para volver a los niveles mostrados previo al clásico, ya que cinco partidos en fila sin ganar y cuatro sin convertir goles, no son estadísticas para pasar por alto. El próximo partido es otra final, contra Nueva Chicago en Mataderos, el líder que hoy fue derrotado en Río Cuarto.

ALDOSIVI(0): Carranza; Iñiguez, Soto, Sills y Rodrigo González; Esponda; Sosa, Larralde y Piñeiro; Alonso y Colazo. DT: Andrés Yllana.

GIMNASIA DE MENDOZA(0): Matías Tagliamonte; Nadalín, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Recalde; Espósito, Antonio, Nicolás Rinaldi y Nazareno Solís, Jeremías Puch y Silba. DT: Ezequiel Medrán.

CAMBIOS: ST, 0? Gabriel Paredes por Iñiguez (A); 19? Leandro Ciccollini por Solís, Gonzalo Salega por Espósito y Aaron Spetale por Puch (G); 24? Nicolás Laméndola por Larralde (A); 28? Santiago Luján por Piñeiro (A); 35? Elías Torres por Alonoso (A); 41? Nahuel Barboza por Rinaldi (G).

AMONESTADOS: PT, 34? Soto (A), ST, 17′ Esponda (A), 32? Colazo (A).

ÁRBITRO: Andrés Gariano.

ESTADIO: José María Minella.

Aquí el audio del DT Yllana , que sorprende por su “conformismo” por el juego de su equipo esta tarde:;

