La incógnita de Gallardo en River de cara al inicio del Torneo Apertura

El inicio del Torneo Apertura está a la vuelta de la esquina y Marcelo Gallardo comenzó a definir el equipo titular que se estrenará ante Barracas Central, el próximo sábado desde las 17:00.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador del “Millonario” mantendría una incógnita en el medio del campo y podría sorprender con la inclusión de Tomás Galván dentro del once que saltará al terreno de juego del estadio Claudio Fabián Tapia.

El volante ofensivo de 25 años con pasado en Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez, pelearía el puesto con el colombiano Kevin Castaño para acompañar a Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero en la mitad de la cancha.

Durante la pretemporada, Galván sumó minutos importantes ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay, tuvo un buen desempeño que sorprendió a Gallardo, quien pidió explícitamente que el futbolista no saliera del club en el corriente mercado de pases, y podría meterse dentro de la alineación titular.

No obstante, si bien Castaño dejó dudas para el arranque del torneo, quien también aparecería como opción para ir desde el comienzo en aquel sector del campo sería Giuliano Galoppo.

Por otro lado, mientras Franco Armani continúa recuperándose de la lesión, Santiago Beltrán estaría encargado de defender los tres palos del conjunto riverplatense con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña en la zona defensiva.

El flamante fichaje uruguayo entraría en reemplazo de Marcos Acuña, quien permanece con un traumatismo en el pie que no le permitió entrenar con normalidad y lo marginaría del inicio del certamen local.

En tanto, la dupla de ataque estaría conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi, mientras que Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Ian Subiabre aguardarían por una oportunidad en el banco de suplentes.

La posible formación de River vs. Barracas Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Anibal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.