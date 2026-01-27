La histórica banda El Reloj presenta su gira aniversario por los 50 años de su debut discográfico

El Reloj se presentará este jueves 29 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), en un concierto especial con el que celebrará los 50 años del lanzamiento de su primer álbum homónimo y repasará los grandes hitos de su trayectoria. El show contará además con bandas invitadas: Mutilación Nacional, Trimotor y Visitantes del Espacio.

Considerada una de las bandas pioneras del hard rock y del rock progresivo en Latinoamérica y un referente histórico del metal pesado argentino, El Reloj llega a Mar del Plata en el marco de una gira aniversario que destaca su vigencia artística y su influencia en varias generaciones de músicos y seguidores. La formación actual está integrada por Osvaldo Zabala en guitarra líder, Eduardo Frezza en voz y bajo, José Sammartino en teclados y coros, Alexis Fillerín en guitarra y Maximiliano Zabala en batería.

El grupo celebra el medio siglo de su disco debut, editado en 1975, en un año especialmente significativo por la inclusión de dos de sus canciones, “Alguien más en quien confiar” y “Blues del atardecer”, en la serie “El Eternauta”, en el capítulo inicial y en el capítulo final, respectivamente.

Durante 2025, la banda recibió importantes reconocimientos institucionales. La Municipalidad de La Matanza, distrito donde nació El Reloj, los declaró Personalidades Destacadas de la Cultura en una ceremonia realizada en el Concejo Deliberante. Además, el 19 de noviembre fueron distinguidos por su trayectoria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un acto realizado en el Salón Montevideo con la presencia de periodistas, músicos, fanáticos y allegados.

En el marco de su gira, El Reloj se presentó el 21 de noviembre como banda invitada de Glenn Hughes en el Arena Sur de la Ciudad de Buenos Aires, ante una multitud. Dos días después, protagonizó un concierto histórico al regresar a la Plaza del Cañón, en La Matanza, su lugar de origen en los años 70, donde ofreció un show gratuito al aire libre que reunió a miles de personas de distintas generaciones. Allí se anunció la colocación de un cartel conmemorativo que relatará parte de la historia y el legado del grupo.

Actualmente, El Reloj continúa su gira nacional y trabaja en un nuevo álbum con canciones inéditas que ya forman parte de su repertorio en vivo. Siguen siendo la banda en actividad más antigua del país dentro del género, conservando su característico virtuosismo instrumental y la profundidad de sus letras.