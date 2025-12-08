La histórica banda El Reloj llega a Mar del Plata con su gira aniversario

El Reloj, pionera del hard rock y del rock progresivo en Latinoamérica y referente histórico del metal pesado argentino, se presentará en Abbey Road (Juan B. Justo 620) este viernes 12 a las 21:00. El concierto marca el cierre de un año de celebraciones por los 50 años de su primer álbum homónimo, editado en 1975. El show contará además con las bandas invitadas Del 400 y Crossroad.

El aniversario coincide con un 2025 cargado de reconocimientos, entre ellos la inclusión de dos de sus canciones -“Alguien más en quien confiar” y “Blues del atardecer”- en la serie “El Eternauta”. Además, la Municipalidad de La Matanza declaró a la banda Personalidad Destacada de la Cultura, mientras que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió su trayectoria en un acto realizado en el Salón Montevideo.

En el marco de su gira, El Reloj se presentó el 21 de noviembre como banda invitada de Glenn Hughes en el Arena Sur de CABA. Dos días después, regresó a La Plaza del Cañón, en La Matanza -su lugar de origen en los años 70- para brindar un show gratuito al aire libre que reunió a miles de personas y donde se anunció la colocación de un cartel conmemorativo sobre su legado.

Actualmente, el grupo continúa su gira nacional y trabaja en un nuevo álbum con canciones inéditas, ya presentes en sus presentaciones en vivo. Con más de cinco décadas de trayectoria, El Reloj se mantiene como la banda en actividad más antigua del país dentro del género, fiel a su virtuosismo instrumental y a la profundidad de sus letras.

Nacida en 1970 en el oeste del Gran Buenos Aires, El Reloj irrumpió en la escena rockera con un sonido distintivo que fusionó la potencia del hard rock con la complejidad del progresivo. Su identidad se forjó alrededor del talento creativo de Willy Gardi, la voz de Eduardo Frezza, el pulso de Juan “Locomotora” Esposito, el estilo de Luis Valenti y la precisión de Osvaldo Zabala. Su formación actual está integrada por Osvaldo Zabala (guitarra líder), Eduardo Frezza (voz y bajo), José Sammartino (teclados y coros), Alexis Fillerín (guitarra) y Maximiliano Zabala (batería).

La discografía de la banda incluye seis discos de estudio y dos en vivo: “El Reloj” (1975), “El Reloj II” (1976), “La esencia es la misma” (1983), “Santos y verdugos” (1994), “Hombre de hoy” (1999), “Mercado de almas” (2002), “En concierto” (2011) y “En vivo” (2018).