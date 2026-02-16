La historia del Turismo Carretera no se merece un papelón como el vivido en El Calafate

Un parque de diversiones con autitos chocadores convirtió a la fecha inagural del TC en El Calafate en el papelón más grande su historia. Los medios especializado calificaron de caótica a la organización de la competencia donde se dieron más vueltas con pace car que en velocidad plena. El piloto marplatense Cristian Ledesma fue impactado tras un trompo y abandonó. No obstante la clasificación final lo dio en el 15º lugar.

Tras la exclusión de Julián Santero (BMW) y en su debut absoluto, el platense Nicolás Moscardini (Ford Mustang) se llevó la victoria en la primera fecha del Campeonato Argentino del Turismo Carretera 2026 en El Calafate, donde durante todo el fin de semana la categoría sufrió serios problemas con el cronometraje .

Los inconvenientes empezaron en la clasificación del sábado, liderada por el propio Moscardini entre 56 inscriptos. Pilotos importantes como el vigente campeón Agustín Canapino, Valentín Aguirre, Santiago Mangoni, Germán Todino y Mariano Werner, entre otros, fueron perjudicados con la abrupta interrupción de su tanda y la pérdida de registros.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) denunció un sabotaje con «mala intención» luego de haber cambiado de empresa proveedora de la toma de tiempos, situación que también afectó a la gráfica informativa de la transmisión televisiva.

Después, en pista, Santero se impuso con el nuevo BMW M4 tras una final caótica, con triple cambio en la punta durante la vuelta 1 y cuatro neutralizaciones. Moscardini, de 25 años y parte del Gurí Martínez Competición, fue segundo y Agustín Martínez, compañero de equipo, terminó tercero.

Sin embargo, cerca de las 17, se conoció el clasificador final con la exclusión de Santero por valores fuera de reglamento en la compresión del motor Ford del BMW, que corrió por primera vez en el TC, al igual que el Mercedes-AMG CLE 53 Coupé. Así, Moscardini ganó, Martínez terminó 2° y Jonatan Castellano (Dodge) subió al 3° lugar.

El resumen de la final del TC en El Calafate

Así, Moscardini se sumó a una ilustre lista de ganadores en su primera vez: Ángel Lo Valvo, Raúl Melo Fajardo, Juan Carlos Perna, Jorge Recalde, Juan Carlos Nesprías, Ernesto Bessone (h), Guillermo Ortelli (invitado por Fabián Acuña), Juan Manuel Silva, Juan Tomás Catalán Magni (junto a Silva en los 1000 kilómetros del 2017) y Tobías Martínez.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 7 y 8 de marzo en Viedma, Río Negro, con la obligación de resolver el inaceptable problema del cronometraje, que afectó el nivel competitivo y provocó enojo entre el público que sigue a la categoría más popular del país.