La “grieta” de la moda se mide en pesos y supera el 600% de diferencia

Con los carteles de «Rebajas» y «Sale» empapelando las vidrieras de los principales shoppings del país, los consumidores argentinos se enfrentan a una disparidad de precios inédita en el rubro indumentaria. Según un relevamiento de mercado realizado por la Agencia Noticias Argentinas, la brecha de valores entre la multinacional Zara y la cadena nacional Le Utthe supera el 600% en prendas básicas de temporada.

La comparativa de tickets expone dos realidades de consumo paralelas. Por un lado, la firma del grupo Inditex, afectada por la carga impositiva a los importados —que sus propias etiquetas desglosan detallando el «precio sin impuestos»—; por el otro, la marca local que apuesta al volumen con precios que compiten directamente contra la venta informal.

Foco: La lista de precios comparada

El siguiente cuadro detalla los valores encontrados en las tiendas online y físicas de ambas cadenas para productos equivalentes de la colección Verano 2026:

Prenda (Básicos) Zara (Liquidación) Le Utthe (Liquidación) Diferencia Jean / Pantalón $165.990 $25.000 663% Remera / Top $65.990 $9.900 666% Vestido de Verano $119.990 $18.200 659% Bermuda / Short $119.990 $15.000 799% Camisa Hombre $165.990 $16.000 1037%

El «fenómeno» Le Utthe

Mientras Zara mantiene su posicionamiento de «moda rápida» con diseño europeo pero precios que en Argentina rozan el segmento premium, Le Utthe ha capitalizado la crisis del bolsillo. Con remeras de algodón por debajo de los $10.000 y jeans a $25.000, la marca nacional se convirtió en el refugio de la clase media que busca renovar el guardarropa sin cuotas eternas.__IP__

El costo de la etiqueta española

En el caso de Zara, los precios de liquidación continúan siendo prohibitivos para el salario promedio, con blazers de lino que, aun rebajados, cotizan a $369.990 y calzado de verano por encima de los $119.000. La cadena intenta transparentar estos costos exhibiendo en su web el valor «sin impuestos nacionales», una estrategia para evidenciar que casi el 20% del ticket corresponde a carga fiscal, aunque esto no alivia el impacto final en la caja.