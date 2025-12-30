La Fraternidad denunció que los trenes desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán ya no volverán a circular

…
Trenes suspendidos
Tal como informó la agencia DIB, el 30 de septiembre La Fraternidad denunció que desde ese mismo día eran suspendidos los servicios que unían la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán. Sin embargo, fuentes de Trenes Argentinos le dijeron a DIB que dicha suspensión era temporaria y a pedido de la empresa concesionaria de las vías.
El servicio a Córdoba salía de Retiro los jueves y domingo y regresaba viernes y martes, con paradas en la provincia de Buenos Aires en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y los trenes a Tucumán partían los miércoles y los domingos, con retorno martes y viernes, con paradas en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.