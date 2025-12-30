La Fraternidad denunció que los trenes desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán ya no volverán a circular

…

Tal como informó la agencia DIB , el 30 de septiembre La Fraternidad denunció que desde ese mismo día eran suspendidos los servicios que unían la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán. Sin embargo, fuentes de Trenes Argentinos le dijeron a DIB que dicha suspensión era temporaria y a pedido de la empresa concesionaria de las vías.

El servicio a Córdoba salía de Retiro los jueves y domingo y regresaba viernes y martes, con paradas en la provincia de Buenos Aires en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y los trenes a Tucumán partían los miércoles y los domingos, con retorno martes y viernes, con paradas en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.