La Fraternidad alertó sobre un nuevo desguace ferroviario: «Ramal que anda, ramal que cierra»

El sindicato ferroviario La Fraternidad emitió un duro comunicado titulado “Ramal que anda, ramal que cierra”, en el que denunció un supuesto plan del Gobierno nacional para suprimir servicios ferroviarios de pasajeros, replicando los modelos de ajuste y desguace de las décadas del sesenta y noventa.

El gremio de conductores de trenes alertó que, bajo el argumento de un supuesto «déficit», la actual administración estaría siguiendo un plan para «suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros«.

El comunicado comenzó por señalar que la situación actual es una copia de modelos de ajuste históricos que resultaron fallidos: «Hoy, copiando el modelo que fracasó dos veces, van por la tercera«.

El gremio recordó los antecedentes de reducción y desmantelamiento de los Ferrocarriles Argentinos: «En los sesenta sufrimos el Plan Larkin que redujo lastimosamente los FFCC, y en los noventa la Reforma del Estado donde se regaló Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, el Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado.»

Según La Fraternidad, ya se suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, y la ofensiva continúa contra otras rutas troncales y trenes turísticos. El comunicado listó una serie de servicios bajo amenaza: «El Expreso Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca, el tren turístico de Mercedes-Tomás Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez… ahora van por el servicio Retiro-Tucumán, Neuquén-Cipolletti y otros.»

El sindicato aseguró que, a diferencia de épocas anteriores donde se alegaba la existencia de ramales «que no andaban», la excusa actual es el «supuesto déficit». Sin embargo, apuntaron directamente a la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la injerencia de intereses económicos ajenos al transporte.

«Antes, el supuesto déficit y los paros ferroviarios eran la excusa para cerrar ramales, ahora no hay excusa, es la billetera del FMI que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros.»

Finalmente, La Fraternidad comparó la situación con los procesos privatizadores anteriores y emitió una advertencia contundente, apelando a la resistencia social: “Nosotros decimos que la tercera es la vencida y con los ferroviarios y el pueblo movilizado vamos a detener la salvaje entrega de la Patria«.