La fiscalía aguarda el resultado de las pericias por el asesinato del joven en Mar del Plata

El fiscal Alejandro Pellegrinelli aguarda el resultado de las pericias para determinar quien fue el responsable de la muerte de Matías Paredes, asesinado en Mar del Plata, en un confuso episodio que involucró a cinco policías.

En declaraciones a la prensa local, el fiscal explicó que dicho resultado es “fundamental” para concretar la imputación del o los responsables de haber disparado contra el joven, quien iba en

un auto junto a dos amigos.

A tal efecto ya se secuestraron las armas reglamentarias de los cinco efectivos, y se cotejarán con las vainas halladas en la escena del crimen, en el barrio Bosque Grande.

Por el momento los cinco policías que se encuentran bajo custodia, pero no detenidos o imputados, son Juan Molina y Julio Rufino Gerez, de la comisaría decimosexta; Héctor Murray, de Estación Camet; Yancamil Masia de la comisaría decimocuarta, y Emilio Flores, de la decimoquinta.

En tanto, este viernes se llevó a cabo el sepelio de Paredes, donde estuvieron sus familiares, allegados, y también algunos integrantes de la hinchada de Alvarado, equipo del cual era

simpatizante.

El joven, de 26 años, fue asesinado a balazos por los policías de civil, quienes lo persiguieron en vehículos comunes, carentes de identificación oficial.

Paredes viajaba en un Fiat Palio con dos amigos: Emanuel Astete (25) y Cristian Pizarro Novas (27), mientras que los policías se desplazaban en un Volkswagen Bora y una camioneta Ford Escort.

De acuerdo a la información a la que accedió el diario La Capital, Paredes recibió cuatro disparos, uno en la espalda, un roce en la cara, uno en el hombro derecho y otro en el brazo derecho y, a pesar de que se lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció a causa de la gravedad de las lesiones producidas por los proyectiles.

En tanto, indicó que en la EcoSport viajaban Héctor Murray, policía de Estación Camet, Yancamil Masia, de la comisaría decimocuarta, y Emilio Flores, de la decimoquinta, mientras que en el Bora iban los policías Juan Manuel Molina y Julio Rufino Jerez, de la comisaría decimosexta, que tiene jurisdicción en la zona.

Las cámaras de seguridad que están colocadas en las inmediaciones de Polonia y Fortunato de la Plaza tomaron videos que servirán para reconstruir el caso del crimen del albañil y, de acuerdo a las imágenes, todo comenzó a la 1.36 de la mañana, cuando el auto en el que iban Paredes y sus amigos circulaba por Polonia y, a la altura de Tripulantes del Fournier, la Ford EcoSport se ubicó detrás.

Al llegar el rodado de los jóvenes al cruce de Polonia y Fortunato de la Plaza, el Volkswagen salió de una estación de servicios y cruzó su paso, tras lo cual, asustado por no saber quiénes ni por qué los interceptaban, según contarían luego los dos sobrevivientes, Astete decidió doblar hacia Goñi y al llegar a la 37 “fue interceptado por un patrullero”, de acuerdo a la versión que dio Pellegrinelli.

“Un Fiat Palio color rojo con tres jóvenes a bordo, es interceptado por dos vehículos no identificables, no venían en persecución, el auto intenta evadir, se bajan dos hombres del

coche, que serían personal policial, disparando”, señaló el investigador al ser consultado acerca de lo que pudo ver en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del Centro de

Operaciones y Monitoreo (COM).

Mientras Astete y Pizarro Novas escaparon corriendo (el primero sufrió heridas de postas de goma en la espalda y debió ser hospitalizado), Paredes quedó en el asiento de atrás, tras haber recibido cuatro disparos, por lo cual sus allegados arribaron al lugar y lo trasladaron por sus propios medios al HIGA.

El medio marplatense señaló que el titular de la Policía Científica, Juan Manuel Lara, encabezó el rastrillaje hasta que el instructor decidió derivar las actuaciones a la Asesoría Pericial

(dependiente del Poder Judicial) al corroborar que los homicidas eran policías de civil.

Sobre esto, Pellegrinelli señaló que “no es normal que (el auto) no tenga chapa, hay recomendaciones de al menos tener alguna mínima identificación para que la persona que es interceptada sepa que se trata de personal policial”.